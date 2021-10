Nach der Schneekontrolle am Rettenbachferner steht den Riesentorläufen der Frauen und Männer nichts mehr im Weg.

Brace yourself. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Sölden – Die FIS hat offiziell grünes Licht für den Auftakt des alpinen Ski-Weltcups nächstes Wochenende in Sölden gegeben. Nach der Schneekontrolle am Rettenbachferner am Donnerstag durch FIS-Renndirektor Markus Mayr, Rupert Steger vom ÖSV-Eventmarketing, Streckenchef Isidor Grüner und Rennleiter Rainer Gstrein steht den Riesentorläufen der Frauen (23.10.) und Männer (24.10/jeweils live ORF 1) nichts mehr im Weg.

"Die Piste ist eine Woche vor dem Auftakt schon in einem sehr guten Zustand und wir haben jetzt noch die Möglichkeit mit anderen Nationen bis Samstag die idealen Trainingsbedingungen zu nutzen. Die Verantwortlichen haben sehr gute Arbeit geleistet", erklärte ÖSV-Damenchef Christian Mitter. (APA, 14.10.2021)