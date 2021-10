Ist ab 21. November wieder auf dem Bildschirm zu sehen: Hape Kerkeling. Foto: EPA/CLEMENS BILAN

Köln – Fans von Hape Kerkeling können sich den 21. November im Kalender ankreuzen – dann steht das Bildschirm-Comeback des Komikers an. Wie der Sender Vox am Donnerstag in Köln berichtete, startet an diesem Tag, einem Sonntag, um 19.10 Uhr die Reihe "Hape und die 7 Zwergstaaten". Darin wird der 56-Jährige aus Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und dem Vatikan berichten.

"In der Pandemie ist mein Hunger auf die Bühne und das Fernsehen auf einmal doch wieder größer geworden. Und nach sieben Jahren TV-Pause hatte ich die eine oder andere Idee im Kopf, die ich gerne realisieren wollte", zitiert der Privatsender Kerkeling. "Ich habe mir überlegt, was würde ich eigentlich gerne noch mal im Fernsehen machen. Und dazu gehört die Idee zur Vox-Sendung 'Hape und die 7 Zwergstaaten'. Ich wollte immer schon mal die sieben Zwergstaaten bereisen und wissen, wie diese skurrilen Gebilde es geschafft haben, die Zeiten zu überdauern und heute immer noch zu bestehen. Und das beleuchten wir in der Sendung – historisch, satirisch, informativ und touristisch."

Die Sendung läuft ab 21. November in sieben Folgen sonntags jeweils um 19.10 Uhr bei Vox. Zum Auftakt geht es nach Malta, wo der Rheinländer unter anderem den in Malta geborenen Opernsänger Joseph Calleja getroffen hat. Kerkeling war ziemlich pünktlich zu seinem 50. Geburtstag im Jahr 2014 fast vollständig von der Bildfläche verschwunden. Im März war sein Comeback bekanntgeworden. (APA, dpa, 14.10.2021)