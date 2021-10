Die Nintendo Switch hat sich bis dato über 88.000.000 Millionen Mal verkauft. Foto: imago/Kyodo News

Vor wenigen Wochen hieß es in den Gerüchteküchen des Internets, dass offenbar elf Entwicklerstudios im Besitz eines "Switch-Pro-Development-Kits" seien. Mit diesem sollen Switch-Titel in 4K-Auflösung möglich gemacht werden. Nintendo dementierte, dass an einer Switch Pro mit entsprechender Auflösung gearbeitet werde. Die Aussage stieß auf herbe Enttäuschung bei den Fans, könnte aber einen weitaus spannenderen Hintergrund haben.

Kommt die Switch 2?

Laut Nintendo-Insidern soll tatsächlich keine "Nintendo Switch Pro" geplant sein, sondern eine ganz neue Nintendo-Konsolengeneration. Die neue Nintendo-Hardware soll 4K mithilfe der "Deep Learning Super Sampling"-Technologie (DLSS) von Nvidia ermöglichen, die ursprünglich für PC-Grafikkarten entwickelt wurde. Ähnliche Gerüchte wurden unter Fans bereits Anfang des Jahres intensiv besprochen.

Erscheinungstermin eventuell 2023

Die neue Konsole soll alte Switch-Spiele unterstützen und ein umfangreicheres Spieleangebot von Drittherstellern erhalten. Laut Insidern werden die Development-Kits seit gut zehn Monaten an große und kleine Spielestudios verteilt.

Auf Youtube wird bereits wild gerätselt. Nate the Hate

Ein von den Insidern geschätzter Erscheinungstermin wird zwischen dem vierten Quartal 2022 und dem ersten Quartal 2023 angesetzt. Eine neue Konsole pünktlich zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt zu bringen scheint wahrscheinlicher.

Unbestätigte Hoffnung

Bis dato gibt es zu den Gerüchten keine Stellungnahme von Nintendo. Einige Gerüchte über neue Switch-Ableger haben sich erst vor kurzem als falsch herausgestellt. Mit der kürzlich erschienenen "Switch OLED" kam zwar eine neue Variante auf den Markt, diese stellt aber kein leistungstechnisches Upgrade dar, sondern liefert lediglich ein neues OLED-Display sowie einige kleine Upgrades. (Maximilian Leschanz, 14.10.2021)