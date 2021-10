Coronavirus

Neue Impfkampagne für Junge: Wenn sich Jochen auf "gestochen" reimt

Slogans in Fitnessstudios, vor Clubs und in Studentenheimen sollen Jugendliche zur Gratisimpfung bringen: "Alle wollen in den Club. Nur nicht Branko, sein Impfpass ist blanko"

David Krutzler