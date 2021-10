Wo bekommt man Kopfweh, in welchem Berg wird gefeiert und was macht eine Party überhaupt fett? Partyexpertin Nadinie Cobbina hat die Antworten

Welia bewegt nicht nur Regler an Mischpulten sondern beliefert auch mit Live-Elektronik als Teil des experimentellen Duos "Nev: Ausgesprochen Neu" die Nacht. Foto: Anna Breit

Der Schrei nach Ekstase, freien Oberkörpern, geheimen Spots und neuen Erlebnissen ist groß. So groß, dass sich dieser Partyplaner heute den fettesten Feten widmet.

Freitag, 15.10.2021

"Der erste Rave" war sicher eine fette Fete, wer war dabei? Eine Wiederholung will der Club Spielplatz in Linz inszenieren. Mit Tekno, 90s Rave und Acid-Hard-Trance. Also allem, was zum Transpirieren und Auslassen einlädt. Es ist das Season-Opening des Clubs. In Wien hat das Fluc nach dem Umbau wieder aufgesperrt. Dort kann unter der Woche schnabuliert werden. An den Wochenenden werden "wie vor dem großen Lockdown DJ-Sets und Clubs mit Wiens erster DJ-Liga" serviert. Am Freitag ist es die DJ Welia (elektronische Musik). Als Teil von Sama Recordings bringt sie dieses Label dorthin ab 21 Uhr mit.

Das Labor für bizarre Rekorde, genannt Verschub Records, hält einen Abend in der PmK in Innsbruck. Bei der Veranstaltung Kopfweh kein Wunder finden Hybride aus dystopisch und futuristischen Klängen, ruhig oder gebrochen, somit Ambient versus Jungle oder Grime und Dark Rave ihren Platz. Dafür sorgt u. a. Broothworth von Ghosttown Sound. In der Tante Emma spielt es meist minimalistische Sets, Lofi-House oder Electronics. Wer wissen will, wer kommt, muss den Emma-Kanälen folgen.

Am fettesten ist eine Party, wenn sie einen Sinn hat. So hat der Ressel:Rave nachmittags am Karlsplatz in Wien jenen, Obdachlosen in Kooperation mit dem Neunerhaus zu helfen. Es braucht mehr Charity-Raves und ein fettes Miteinander, statt des bisherigen kapitalistischen Zuspielens großer Cluborte, just saying.

Samstag 16.10.2021

Org ist es, in der Höhle eines Berges zu feiern. So wie im Dom im Berg, wo der Hip-Hop-Mountain auch mit R ’n’ B beschallt. Drüben am 2nd Floor der Postgarage laden die Label-Jungs von Kopf bei Fuss Jungs ein. Ebenso fett ist die House-Veranstaltung A Party called Jack im Werk. Die sind immer heiß und fettig!

Übrigens, Fette Fete heißt auch eine neue Body-Positive-Party in Wien. Nur per Anmeldung kann erfahren werden, wo sie stattfindet. Das Thema ist "come as you are", im Bademantel, kinky oder bequem. (Nadine Cobbina, 15.10.2021)