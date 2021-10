Wittert hinter dem Brand einer Wohnhausanlage mehr als ein Unglück: Lisa Maria Potthof als Journalistin in "Gefährliche Wahrheit", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Christian Pausch / Odeon Fiction / ZDF / Arte

19.40 REPORTAGE

Re: Grönlands neue Rohstoffe – Eine Chance für den Aufschwung? Grönlands Rohstoffe sind international begehrt. Die Grönländer wollen daran mitverdienen und dringend benötigte Jobs in der Bergbauindustrie schaffen. Das bringt Umweltprobleme mit sich. Bis 20.15, Arte

20.15 MAGAZIN

Alfred Dorfer: Das Beste zum 60. Geburtstag Highlights aus der Karriere des Multitalents, das am 11. Oktober 60 Jahre alt wurde. Bis 21.35, ORF 3

20.15 POLITTHRILLER

Gefährliche Wahrheit (D 2021, Jens Wischnewski) Der Brand einer heruntergekommenen Mietskaserne fordert mehrere Menschenleben, darunter das eines 14-jährigen Jungen. Die angeschlagene Lokalzeitung Tageskurier hat damit eine große Story. Journalistin Maren (Lisa Maria Potthof) vermutet, dass es sich bei dem Brand nicht nur um ein Unglück handelt. Von Jens Wischnewski inszenierter Thriller im Spannungsfeld von Wirtschaft, Politik und Medien. Bis 21.45, Arte

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Das Burgenland – Ein Grenzfall Die Schwierigkeiten, die die Grenzziehung 1920 für die Region des ehemaligen Westungarn brachte am Beispiel einer Familie aus Pinkafeld: Ernst Träger optierte für Ungarn. Als er in den 1960er-Jahren zurück nach Österreich wollte, war es zu spät. Bis 23.50, ORF 2

21.45 DOKUMENTATION

Charles Bronson – Hollywoods härtester Kerl (F 2019, Jean Lauritano) Er spielte in fast 100 Filmen mit und erschoss in Spiel mir das Lied vom Tod Henry Fonda. Mit dem Rachethriller Ein Mann sieht rot erlebte Charles Bronson spät den internationalen Durchbruch und wurde gleichzeitig auf eine bestimmte Rolle festgelegt. Die Doku erzählt auch von den Widersprüchen zwischen privater und öffentlicher Person. Bis 22.40, Arte

22.45 ITALOWESTERN

Für ein paar Dollar mehr (Per qualche dollaro in più, I/D/E 1965, Sergio Leone) Die beiden Kopfgeldjäger Monco (Clint Eastwood) und Colonel Mortimer (Lee Van Cleef), eigentlich Konkurrenten, verbünden sich gegen die Bande von El Indio (Gian Maria Volonté). Der zweite Teil von Sergio Leones Dollar- Trilogie, voller Selbstironie und Lakonie. Bis 0.55, BR

23.35 MAGAZIN

Tracks: La connexion Eine deutsch-französische Hip-Hop-Geschichte: Universal Zulu Nation, Coupé Decalé unter Plastikpalmen und eine Rap-Szene, die aus der Banlieue bis in den Plattenbau kommt. Bis 0.10, Arte

0.35 MAFIAFILM

Donnie Brasco (USA 1997, Mike Newell) FBI-Agent Joseph Pistone (Johnny Depp) wird in den 1970er-Jahren in eine New Yorker Mafiafamilie eingeschleust und gewinnt das Vertrauen des alternden Kleinganoven "Lefty" Ruggiero (Al Pacino). Basierend auf einer wahren Geschichte, stimmig inszeniert. Bis 2.40, One