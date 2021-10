Die Enthüllungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft haben in der Politik, genauer genommen in der Regierung, für ein Erdbeben gesorgt und letztlich zum Rücktritt von Sebastian Kurz (ÖVP) als Kanzler geführt. Im Fokus der Ermittler steht Inseratenkorruption, für alle Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Aber abseits dieses Einzelfalls ist eine viel breitere Debatte in Gang gekommen: Wie muss Medienpolitik in Österreich künftig ausgestaltet sein, um ähnliche Fälle künftig zu verhindern? Wie problematisch ist das Verhältnis zwischen Regierung und Politik, gibt es eine Möglichkeit, die staatliche Inseratenvergabe demokratiepolitisch sauber zu regeln und weniger anfällig für Geschäfte über die Hintertür zu machen? Die Neos haben im Nationalrat schon ein Reformpaket vorgeschlagen – das abgelehnt wurde.

Welche Reformen in der Medienpolitik braucht es also, was muss sich im Verhältnis zwischen Journalismus und Politik verändern? Darüber diskutieren wir in der nächsten Ausgabe von "STANDARD mitreden". Mit dabei: die Mediensprecherin der Neos, Henrike Brandstötter und ihre Kollegin bei den Grünen, Eva Blimlinger. Mit dabei ist die Generalsekretärin des Presseclubs Concordia, Daniela Kraus. Zu Gast ist der Kommunikationswissenschafter Fritz Hausjell und die Ex-Ministerin (ÖVP), Maria Rauch-Kallat.

Diskutieren Sie mit

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit. Wie sehen Sie die Rolle der Medien in den Enthüllungen rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz? Was denken Sie über das Verhältnis des Boulevards zu diversen Regierungen? Posten Sie hier im Forum Ihre Meinung oder Ihre Fragen an unsere Gäste. Die spannendsten Beiträge wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 14.10.2021)