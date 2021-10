[Serie Geradegerückt] Gina-Lisa Lohfink: Fifty Shades of "Nein"? Was bedeutet ein "Nein" von einer Frau wie Gina-Lisa Lohfink? Der Reality-TV-Star zeigte mit einer Klage die Lücken des Sexualstrafrechts auf – und wurde selbst verurteilt.

[Inland] Festes Terrain für Schallenberg in Brüssel, wacklige Onlinegrüße aus der Heimat. "Ein Homecoming" sieht der Kanzler bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel. Fragen zu seiner Emanzipation von Vorgänger Kurz musste er sich aber auch im Ausland anhören.

Opposition traut Budgetversprechen der Regierung nicht.

Koalition will geplante E-Mail-Löschaktion im Bundeskanzleramt stoppen.

Kritik an Köstinger wegen mutmaßlicher Imagewerbung in "Bauernzeitung".

[International] Ermittler: Bogenschützenangriff in Norwegen offenbar Terrorakt.

[Lifestyle] Wir befragten einen Kanalarbeiter, eine Pilotin und einen Kranführer zu ihrem wenig geräumigen Arbeitsplatz.

[Wetter] Zwischenhocheinfluss bringt am Freitag verbreiteten Sonnenschein in weiten Teilen Österreichs. Bis zu Mittag liegen in Becken und Tälern sowie im Donauraum teils zähe Hochnebel- oder Nebelfelder. Schwach windig. Frühtemperaturen minus 2 bis plus 9 Grad, Tageshöchsttemperaturen 13 bis 17 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Hände-Waschtag.