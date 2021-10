Sbäm hat zuvor für bekannte Bands wie Nofx und Blink-182 gearbeitet. Foto: Sbäm

Auf der Vienna Comic Con (VIECC) am 20. und 21. November verschmelzen die Medienformen und popkulturellen Welten – und so wird der Künstler Sbäm auf dem Event unter anderem eine eigene, exklusive Sammelkarten-Kollektion präsentieren, die sich um das Universum von Apex Legends dreht. Zuvor hatte Sbäm bereits für Bands wie Sum-41, Nofx, Slimboy und Blink-182 gearbeitet – seine schrägen Zeichnungen zieren die Albencover und Konzertposter von so mancher Punkband.

Sammelkarten auf der Comic Con

Beim Eintauchen in das Apex-Legends-Universum widmete der Künstler die erste Edition dem Adrenalinjunkie Octavio "Octane" Silva. Die zweite Edition folgte am 24. September, die Edition 3 wird ab 22. Oktober erhältlich sein. Die vierte Edition wird schließlich auf der VIECC erhältlich sein. Jede Edition ist streng auf 300 Stück limitiert.

Auf der VIECC können die Gäste den Künstler außerdem beim Live-Sketching beobachten sowie ihre Sammelkarten, Poster, CDs und Schallplatten signieren lassen. Ergänzend zur Sammelkarte präsentiert der Punkt-Artist auf der VIECC außerdem ein T-Shirt, das in der Limited Edition nur auf der Comic Con erhältlich sein wird.

Apex Legends im Streaming-Wohnzimmer

Wer sich lieber dem Spielen anstatt den gezeichneten Kunstwerken widmet, der sollte auf der VIECC hingegen lieber dem "Streaming-Wohnzimmer" einen Besuch abstatten. Dort kann man der Gamerin Miss Rage dabei zuschauen, wie sie gemeinsam mit Cosplay-Gästen wie Faerie Blossom oder Lightning Cosplay das Battle-Royale-Game Apex Legends zockt. (red, 14.10.2021)