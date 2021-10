Erste Radsportlerin, die zu Österreichs Sportlerin des Jahres gewählt wurde: Anna Kiesenhofer. Foto: APA/Neubauer

Sensations-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer ist als erste Radsportlerin zu Österreichs Sportlerin des Jahres gewählt worden. Die Goldmedaillengewinnerin im Straßenrennen von Tokio gewann die von der Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführte Wahl 2021 mit 1.299 Punkten klar vor Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser (762) und Ski-alpin-Doppelweltmeisterin Katharina Liensberger (641).

Die 30-jährige Niederösterreicherin wurde am Donnerstag im Rahmen der Lotterien Sporthilfe-Gala im Wiener Konzerthaus mit der nach Niki Lauda benannten Trophäe NIKI geehrt.

Bei den Herren wurde der zweifache Ski-alpin-Weltmeister Vincent Kriechmayr zu Österreichs Sportler des Jahres gekürt. Der Oberösterreicher gewann mit 837 Punkten vor Lukas Weißhaidinger (629), Olympia-Dritter im Diskuswurf, und dem Kletter-Weltmeister und Olympia-Dritten Jakob Schubert (412).

Kriechmayr gewann in der vergangenen Saison WM-Gold in Abfahrt und Super-G und holte sich im Weltcup den Disziplinensieg im Super-G. Der 30-Jährige folgt Tennis-Ass Dominic Thiem nach, der im Vorjahr die Vorherrschaft von Skistar Marcel Hirscher nach dessen fünf Triumphen in Folge beendet hatte. (APA, red, 14.10.2021)

Die Ergebnisse der Wahl zu Österreichs Sportlern des Jahres 2021 (Die Wahl wurde unter den Mitgliedern der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria durchgeführt)

Sportler des Jahres:

1. Vincent Kriechmayr (Ski alpin) 837 (83 erste Plätze)

2. Lukas Weißhaidinger (Leichtathletik) 629 (47)

3. Jakob Schubert (Klettern) 412 (22)

4. Johannes Lamparter (Nord. Kombination) 337 (18)

5. Stefan Kraft (Skispringen) 281 (7)

6. Shamil Borchashvili (Judo) 273 (12)

7. Marco Schwarz (Ski alpin) 270 (12)

8. Patrick Konrad (Radsport) 211 (11)

9. Bernd Wiesberger (Golf) 201 (11)

10. Felix Auböck (Schwimmen) 164 (4)

11. David Alaba (Fußball) 146 (6)

12. Jakob Pöltl (Basketball) 109 (7)

13. Christoph Strasser (Radsport) 106 (6)

14. Benjamin Karl (Snowboard) 68 (1)

15. Albin Ouschan (Billard) 63 (3)

Sportlerin des Jahres:

1. Anna Kiesenhofer (Radsport) 1.299 (138)

2. Lisa Hauser (Biathlon) 762 (53)

3. Katharina Liensberger (Ski alpin) 641 (32)

4. Nicole Billa (Fußball) 311 (11)

5. Magdalena Lobnig (Rudern) 254 (5)

6. Michaela Polleres (Judo) 253 (7)

7. Bettina Plank (Karate) 165 (1)

8. Jessica Pilz (Klettern) 131 (1)

9. Anna Gasser (Snowboard) 107 (4)

10. Valentina Höll (Radsport) 98 (1)

11. Sara Marita Kramer (Skispringen) 85 (1)

12. Janine Flock (Skeleton) 80 (3)

13. Ivona Dadic (Leichtathletik) 61 (2)

14. Irina Sadovnik (Radsport) 48 (2)

15. Julia Dujmovits (Snowboard) 46 (2)

Mannschaft des Jahres:

1. FC Red Bull Salzburg (Fußball) 694 (66)

2. ÖSV-Skisprungteam Frauen 454 (30)

3. Johannes Lamparter/Lukas Greiderer (Nord. Kombination) 408 (22)

4. ÖFB-Nationalteam Männer (Fußball) 291 (22)

5. ÖSV-Mixed-Team Biathlon 281 (15)

6. SKN St. Pölten Frauen (Fußball) 209 (13)

7. Thomas Steu/Lorenz Koller (Rodeln/Kunstbahn) 200 (16)

8. Red Bull Racing (Formel 1) 184 (9)

9. KAC (Eishockey) 182 (7) 10. KTM-Team (Motorrad) 179 (9) 11. ÖRV-Mixed-Team (Rodeln/Kunstbahn) 174 (4) 12. Roman Hagara/Hans Peter Steinacher (Segeln) 159 (8) 13. Mensur Suljovic/Rowby-John Rodriguez (Darts) 138 (6) 14. UVC Graz Frauen (Volleyball) 90 (7) 15. Raiders Tirol (American Football) 85 (5)

Punktevergabe: 1. Platz: 7 Pkt. – 2. Platz: 4 – 3. Platz: 3 – 4. Platz: 2 – 5. Platz: 1

Weitere Kategorien-Sieger: Aufsteiger des Jahres: Johannes Lamparter (Nordische Kombination) Trainer des Jahres: Gregor Högler (Leichtathletik) Sportler des Jahres mit Behinderung: Walter Ablinger (Handbike) Sportlerin des Jahres mit Behinderung: Carina Edlinger (Skilanglauf) Special Olympics Sportler des Jahres: Alexander Flechl (Golf) Special Olympics Sportlerin des Jahres: Sarah-Maria Baumegger (Schwimmen)