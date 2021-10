In dieser Galerie: 2 Bilder Ein Swimmingpool, allerdings die unbepflanzte Variante. Foto: imago/Jochen Tack Der Fund. Foto: APA/POLIZEI SALZBURG

Salzburg – Ein Salzburger hat Cannabispflanzen in seinem Garten-Swimmingpool im Flachgau gezüchtet. Polizisten entdeckten am Donnerstag bei einer Hausdurchsuchung die Plantage und stellten 4,3 Kilogramm abgeerntetes Cannabiskraut sicher. Der 54-Jährige rechtfertigte sich damit, dass er das Cannabis zum Eigenverbrauch und für die Herstellung von Cannabisöl zur Schmerzbehandlung verwende, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der APA.

Die Plantage. Foto: APA/POLIZEI SALZBURG

Die Beamten fanden auch Suchtgiftutensilien sowie Hieb- und Stichwaffen, obwohl gegen den Mann ein behördliches Waffenverbot besteht. Der Hausdurchsuchung waren umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. Der Beschuldigte wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, informierte die Landespolizeidirektion. (APA, 15.10.2021)