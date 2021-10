Volker Wissing, Lars Klingbeil und Michael Kellner, die Generalsekretäre von FDP, SPD und Grünen, nach der Verhandlungsrunde am Dienstag. Am Freitag wollen sie Bilanz über die Gespräche ziehen. Foto: imago images/Stefan Zeitz

Berlin – Die deutschen Ampelparteien SPD, Grüne und FDP haben sich laut SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gemeinsame Koalitionsgespräche geeinigt. Die Parteispitzen empfehlen demnach den Beginn der Verhandlungen. Zuvor hatten die drei Parteien am Freitag die letzte Runde der unverbindlichen Sondierungsgespräche geführt. Deren Resultat wollten sie am Freitag um 13 Uhr vorstellen – wobei Scholz gleich am Anfang das Gelingen verkündete.

Scholz sprach von einem sehr guten Ergebnis der Sondierungsgespräche von SPD, Grünen und FDP zur Bildung einer Bundesregierung. Es könne eine Regierung für den Fortschritt gebildet werden. Deutschland stehe vor dem größten industriellen Modernisierungsprojekt seit wahrscheinlich über 100 Jahren. Wenn die Zusammenarbeit weiter so gut klappe, werde das eine gute Zukunft für das Land.

Die Grüne Ex-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock strich heraus, dass es gelungen sei, einen Vorschlag für eine "Reform- und Fortschrittskoalition" auf den Weg zu bringen. Bei drei Parteien müsse jeder auch einmal "etwas geben". Sie betonte "die große Frage der klimagerechten Gesellschaft".

SPD-Vorsitzende Saskia Esken erklärte, das neue Bündnis solle die Modernisierung des Landes voranbringen. Man wolle den Menschen den Respekt bezeugen und sicherstellen, dass diese bei den Veränderungen mitgenommen würden.

FDP-Chef Christian Lindner sagte, alleine der Stil bei den Verhandlungen bedeute schon eine Zäsur. Die Gespräche hätte eine neue politische Phantasie möglich gemacht. Wenn so unterschiedliche Parteien sich auf gemeinsame Lösungsvorschläge verständigen könnten, bestehe die Chance, das Land zusammenzuführen. Es gebe die Chance, dass die Koalition etwas Größeres werde als die Summe der Einzelteile. Man habe die Erkenntnis gewonnen, dass die Gesellschaft einen Liberalisierungsschub brauche. Der große Gewinner der Koalition werde nicht eine einzelne Partei sein, sondern das Land.

Grünen-Co-Chef Robert Habeck sagte, wenn drei unterschiedliche Parteien zusammenarbeiten wollen, sei es klar, dass es "Zumutungen" gebe. Die finanzpolitischen Vorstellungen von FDP und Grünen seien weit auseinander gelegen. Belastungen, die die FDP nicht wollte, würden nicht kommen, dennoch sei sichergestellt, dass von den Grünen gewünschte Investitionen durchgeführt würde.

Verhandlungsstand

FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte bei seiner Ankunft: "Ich erwarte, dass wir Ihnen heute Nachmittag sagen können, wie es weitergehen wird." Erwartet wurde im Lauf des Tages ein Papier, das den bisherigen Verhandlungsstand zusammenfasst. Auf dessen Grundlage könnten die Führungen der drei Parteien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfehlen. Vorstellbar wären aber auch noch weitere Beratungen.

Steigende Inflation

Auf eine Frage nach möglichen Schritten von SPD, Grünen und FDP gegen die hohe Inflation sagte Kubicki, hier sei vor allem die Europäische Zentralbank gefragt, die ihre Politik ändern müsse.

Die Verbraucherpreise in Deutschland lagen im September 4,1 Prozent als im Vorjahr. Dass die Inflation vergleichsweise hoch ist, liegt aber auch daran, dass die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung die Preise im zweiten Halbjahr 2020, die nun als Vergleichsgrundlage dienen, dämpfte. Wirtschaftsinstitute rechnen mit einem weiteren Anzug der Inflation bis Jahresende und danach mit einem Abfall. Allerdings sind auch die Gaspreise zuletzt stark angestiegen. "Wir müssen aufpassen, dass die Energiekosten nicht ins Unermessliche steigen", sagte Kubicki. "Und ich bin sicher, die drei sondierenden Parteien finden da eine Lösung." (red, 15.10.2021)