Der Rechnugnshof. Foto: DerStandard / Matthias Cremer

Wien – Auch der Rechnungshof wird in der Causa ÖVP aktiv. Aktuell werden die Rechenschaftsberichte des Jahres 2019 aller Parteien kontrolliert – momentan gerade jener der ÖVP. Das gab Rechnungshof-Sprecher Christian Neuwirth via Twitter bekannt. Zusätzlich wurde eine generelle Prüfung zum Thema "Kostentransparenz bei Öffentlichkeitsarbeit in Ministerien" angekündigt. Diese könnte dann auch den Zeitraum 2016 umfassen, auf den sich die aktuellen Vorwürfe gegenüber Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seinem Umfeld beziehen.



Zur laufenden Kontrolle des ÖVP-Rechenschaftsberichtes, sagt Neuwirth: "Eine seriöse Einschätzung, wann diese beendet werden kann, ist derzeit nicht möglich. Die ÖVP hat gegenüber dem Rechnungshof erklärt, dass die Wahlkampfkostengrenze eingehalten worden ist." Da die Überprüfung noch nicht abgeschlossen ist, kann man nun auch aktuellen Entwicklungen berücksichtigen. "In den vergangenen Tagen sind Verdachtslagen bekannt geworden, die – wenn sie tatsächlich so stattgefunden haben und, wenn ja, 2019 so fortgesetzt worden sind – Auswirkungen auf die Kontrolle des Rechenschaftsberichts 2019 der ÖVP haben könnten", heißt es in dem Tweet.

Im Fokus steht die Frage, ob die ÖVP von Zahlungen des Finanzministeriums profitiert hat. "Dem Rechnungshof sind sämtliche Umfragen und Studien samt Original-Belege vorzulegen, die 2019 vom Ministerium bezahlt wurden. Weiters sämtliche entgeltliche Einschaltungen in der Mediengruppe 'Österreich' samt Original-Belege, die 2019 vom Ministerium bezahlt wurden."

Die Kontrollergebnisse der Rechenschaftsberichte der SPÖ wird in der kommenden Woche veröffentlicht, der Bericht zur FPÖ im November.

Generelle Prüfung geplant

Die Vorwürfe gegen den türkisen Ex-Bundeskanzler Kurz (ÖVP) und sein Umfeld beziehen sich nach aktuellem Informationsstand jedoch vor allem auf das Jahr 2016 – dem Jahr als Kurz die ÖVP übernahm. Im seinem Interesse sollen Umfragen frisiert, in Medien der Gruppe Österreich platziert und über Scheinrechnungen vom Finanzministerium bezahlt worden sein – so der Verdacht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Es gilt die Unschuldsvermutung.

Eine Prüfung der "Kostentransparenz bei Öffentlichkeitsarbeit in Ministerien" sei ohnehin geplant gewesen, sagt ein Rechnungshof-Sprecher. Die aktuellen Ereignisse machen sie nur noch relevanter. Eine solche Prüfung könnte dann auch den Zeitraum 2016 umfassen. Dazu will sich Neuwirth aber vorerst noch nicht näher äußern. (jop, APA, 15.10.2021)