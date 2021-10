Mit "Guardians of the Galaxy" wird der Kreis bald erweitert. Wer nicht warten will, der vertreibt sich die Zeit mit den hier aufgezählten Spielen

Am 25. Oktober erscheint mit Marvel’s Guardians of the Galaxy ein neues Spiel im bekannten Universum von Spider-Man und Captain America – der Test wird zeitnah zum Release beim STANDARD erscheinen. Wer allerdings entweder nichts mit den Guardians anfangen kann oder wissen will, welche Alternativen es spieltechnisch noch gibt, dem sei folgende Liste ans Herz gelegt.

Auffallend bei der Aufzählung ist sicher, dass es trotz des großen Erfolgs im Kino relativ wenige Spiele in den letzten 10 Jahren auf die Konsolen geschafft haben. Gut, dass zuletzt einige Games in dem beliebten Universum angekündigt wurden – darunter auch Wolverine oder auch Midnight Suns. Während zu ersterem eigentlich nichts bekannt ist, außer der titelgebende Held, wird Midnight Suns Spieler eine große Auswahl an Marvel-Figuren bieten, die in strategischen Kämpfen eingesetzt werden müssen. Im März soll das Spiel auf aktuellen Konsolen und dem PC erscheinen.

Marvel’s Spider-Man

Im Jahr 2018 erschien Marvel’s Spider-Man für die Playstation 4 und verzückte Spieler und Kritiker gleichermaßen. Das Schwingen über das realistisch in Szene gesetzte Manhattan, die kurzweiligen sowie fordernden Kämpfe und natürlich die optische Brillanz, sorgten für 20 Millionen verkaufte Stück – damit war Marvel’s Spider-Man das meistverkaufte Spiel auf der Plattform.

Auch heute kann man das Open-World-Game mit seinen zahlreichen Missionen und bekannten Gegenspielern noch sehr gut spielen. Mittlerweile gibt es nicht nur eine aufgebohrte Version für die Playstation 5, sondern mit Marvel’s Spider Man: Miles Morales auch einen Nachfolger, der zwar wenig spielerische Elemente hinzufügt, sowie in der selben Stadt spielt, mit der neuen Handlung und einer nochmals eindrucksvolleren Grafik zu begeistern weiß. Miles Morales erschien ebenfalls exklusiv für Playstation 4 und Playstation 5. Im Jahr 2023 soll dann übrigens der zweite Teil erscheinen – exklusiv für die Playstation 5.

Lego Marvel Super Heroes 2

Wer ein Lego-Spiel auf den Konsolen gespielt hat, hat sie alle gespielt. Das trifft auch auf Marvel Super Heroes 2, das bereits 2017 für alle gängigen Konsolen und PC erschienen ist. Geboten werden fast alle bekannten Marvel-Helden, mit denen man sich durch bunt gestaltete Welten prügelt. 17 mehr oder weniger bekannte Hintergründe warten auf die Spieler, die dank Zeitmanipulation in verschiedenen Epochen besucht werden. Als Dreingabe bietet das Spiel einen Modus, bei dem man mit drei Freunden zusammen gegeneinander antreten kann. Wirklich Spaß macht aber in erster Linie der Story-Modus, den man immerhin zu zweit bestreiten kann.

Aufgrund der Lego-Thematik kann das Spiel auch zusammen mit den eigenen Kindern oder weniger ambitionierten Videospielern genossen werden. Wer also auf unkomplizierte Action steht, bei der Humor den Platz vor der spielerischen Abwechslung einnehmen darf, der kann das Spiel auch 2021 ins Laufwerk legen – oder wie man heute sagt: kann es jederzeit herunterladen.

Marvel’s Iron Man VR

Ja, es gibt noch VR-Spiele. Kein perfektes Spiel, aber für Iron-Man-Fans dennoch eine große Empfehlung ist Marvel’s Iron Man VR. Exklusiv für Playstation VR erschien das Spiel 2020 für die Playstation 4. In der Ego-Perspektive fliegt man in dem bekannten Anzug durch eine Welt voller Schurken, die man mit den diversen Waffensystemen ausschalten kann. Leider ist das Spiel eingeschränkt in seiner Abwechslung, versetzt den Spieler dank eines sehr passenden Sounds und ordentlichen Effekten aber mitten rein in die Materie. Wer das Spiel also günstig erwerben kann und die passende Hardware dafür zuhause hat, wird mit Sicherheit ein paar Stunden Spaß haben.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Eingefleischten Fighting-Game-Fans muss man Ultimate Marvel vs. Capcom 3 sicher nicht vorstellen. Seit 2011 ist das Spiel für mehrere Systeme erschienen und hetzt seitdem bekannte Marvel-Helden auf die Charaktere diverser Capcom-Frachises wie etwa Street Fighter, Final Fight oder Resident Evil. Aufgrund äußerst spektakulärer Spezialattacken wird das Geschehen zwar manchmal unübersichtlich, gegen einen Freund mit ähnlichen Interessen in die Haut der bekannten Helden zu schlüpfen, macht aber dennoch große Freude. Mittlerweile findet man das Spiel in den diversen Stores regelmäßig für kleines Geld.

Marvel Puzzle Quest

Wenn ein Videospiel sowohl für Konsolen sowie PC, aber auch für iOS und den Amazon Kindle erhältlich ist, dann darf man skeptisch sein. Optisch bleibt das Gezeigte aufgrund der Plattformvielfalt in Marvel Puzzle Quest zurückhaltend, spielerisch ist man allerdings gut gefordert. Drei Helden führt man in die Schlacht gegen andere Marvel-Figuren, gekämpft wird allerdings mithilfe von gleichfarbigen Steinen, die man in bekannter Match-3-Art zusammenführen muss. Das simple Spielkonzept, das sich in unzähligen Handy-Games findet, wurde in Marvel Puzzle Quest mit etlichen Features erweitert, die eine strategische Ebene einführen.

Während Hardcore-Gamer eventuell die Nase rümpfen, könnten Gelegenheitsspieler, die eine Affinität zu Marvel haben, mit diesem Spiel einen guten Zeitvertreib finden. Die nett erzählte Geschichte, die Möglichkeit andere Spieler zu fordern und die eigenen Charaktere stärker zu machen, sorgen für gute Unterhaltungen. Auch Puzzle Quest ist kein sehr aktueller Titel, ist er doch bereits 2013 erschienen.

Marvel's Avengers

Ja, es gab tatsächlich auch ein Spiel mit dem Titel Marvel's Avengers, das am ehesten zu den erfolgreichen Kino-Filmen passen würde. Leider ist der Titel bis auf eine einigermaßen schicke Optik spielerisch eher träge und einfallslos. Das Spiel musste zu seinem Erscheinen Anfang 2021 deshalb viel Kritik einstecken, waren die Erwartungen doch aufgrund der Thematik hoch.

Langsam werden jedoch neue Inhalte hinzugefügt und Game Pass Besitzer dürfen seit Kurzem das Spiel sogar in ihrem Abo-Dienst begrüßen. Wer also eine Xbox hat und Hulk und Co. ganz cool findet, der kann sich das Action-Spiel gerne einmal ansehen.

Comic Con

Passend zum Thema Marvel findet von 20. bis 21. November in Wien die Vienna Comic Con statt. Gamer, Cosplayer, Brettspieler und alle anderen, die sich für popkulturelle Themen dieser Art interessieren, finden dort zahlreiche Gleichgesinnte, Autogrammstunden mit bekannten Serien-Größen und diverse E-Sport-Veranstaltungen. (aam, 15.10.2021)