In der ersten Folge von "Inside Austria" sehen wir uns an, wie Kurz schon in jungen Jahren die Grundsteine für seinen Erfolg und seine Niederlagen legte

Nicht Türkis, sondern Schwarz macht geil – damals zumindest noch, als Sebastian Kurz Anfang 20 mit seiner Geilomobil-Kampagne die junge Volkspartei in die Schlagzeilen bringt. Eine Blamage, aus der er Profit ziehen kann. Nur wenige Jahre später wird er Integrationsstaatssekretär – ohne einen Hauch von Ahnung von dem Thema zu haben.

Klingt unglaublich? Das ist es auch. Wie so vieles in der Karriere des späteren jüngsten zweifachen Altkanzlers in der Geschichte Österreichs. Aber um Kurz' beispiellosen Aufstieg an die Macht und seinen tiefen Fall zu verstehen, müssen wir zu den holprigen, rasanten Anfängen zurückkehren. Und das tun wir – in der ersten Folge unseres neuen Podcasts "Inside Austria". Wir sprechen mit Weggefährten sowie politischen Kontrahenten und ergründen mit unseren Kollegen und Kolleginnen vom STANDARD und vom SPIEGEL wie Kurz schon in jungen Jahren die Grundsteine für seine späteren Erfolge und Niederlagen legte. (red, 16.10.2021)