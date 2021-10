ORF-Erfolg mit "Unversum"-Folge "Olimba – Königin der Leoparden". Foto: ORF, Will Steenkamp

Wien/Cannes – Der ORF kann mit einer Reihe hauseigener Produktionen auf der internationalen TV-Messe Mipcom in Cannes punkten. Als Kassenschlager erwiesen sich einmal mehr Natur- und Tierfilme. So werden ausgewählte "Universum"-Folgen wie die kürzlich bei den New York Festivals ausgezeichnete Dokumentation "Olimba – Königin der Leoparden" demnächst in Italien (RAI) und Belgien (RTBF) zu sehen sein, wie die Vermarktungstochter ORF-Enterprise am Freitag per Aussendung mitteilte.

"Naturerbe Österreich – Die Nationalparks" wird demnächst in Deutschland (WDR) und Frankreich (Arte) zu sehen sein. "Der Vampirjäger der Kaiserin" wird ebenfalls an den deutsch-französischen Sender Arte lizenziert. Österreichischer Content schafft es sogar bis nach Ostafrika: Canal+ sicherte sich ein 13-stündiges Dokupaket für die Ausstrahlung in Äthiopien, das unter anderem den Dreiteiler "Faszinierende Karibik" und den Zweiteiler "Die Kanarischen Inseln" umfasst.

"Tatort"-Duo Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer in Dänemark

Reges Interesse am internationalen Markt herrschte außerdem an Krimis made in Austria. So wird etwa das heimische "Tatort"-Duo Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer gleich in mehreren Fällen in Dänemark (TV2) ermitteln. Canal+ in Frankreich sicherte sich wiederum zwei weitere Staffeln von "Soko Kitzbühel".

"Die Pandemie hat sich auch auf den Produktionsmarkt ausgewirkt. Das Interesse an hochwertigen Titeln zuverlässiger Content-Lieferanten wie der ORF-Enterprise hat zugenommen, wodurch sich der weltweite Markt für österreichische Produktionen weiter öffnet", wird Geschäftsführer Oliver Böhm in der Aussendung zitiert. Besonders erfreulich sei, dass fiktionale Serien den Geschmack der Seherinnen und Seher weit über die Landesgrenzen hinaus treffen. (APA, 15.10.2021)