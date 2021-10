Geimpfte Personen dürfen ab dem 8. November wieder in die USA einreisen. Foto: Reuters / Jeenah Moon

Die USA lassen gegen das Coronavirus geimpfte Reisende ab dem 8. November wieder ins Land. "Die neue Reiseregelung der USA, die für ausländische Reisende eine Impfung verlangt, wird am 8. November beginnen", erklärte ein Sprecher des Weißen Hauses am Freitag im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Die USA hatten im März vergangenen Jahres wegen der Corona-Pandemie Einreiseverbote unter anderem für Europäer verhängt. In Kürze sollten auch die Modalitäten der Einreise auf der Seite des Außenministeriums aktualisiert sein. (APA, red, 15.10.2021)