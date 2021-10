Der LASK hofft gegen "Lieblingsgegner" WAC auf ein Erfolgserlebnis. Sturm will zurück in die Spur. Austria kämpft gegen die Durststrecke. Rapid ist zu Gast beim letzten Meistertrainer

Herr Jaissle sucht den Rekord. Foto: EPA/ Guelland

Red Bull Salzburgs Erfolgslauf in der Fußball-Bundesliga steht am Samstag auswärts gegen den SCR Altach auf dem Prüfstand. Die ersten zehn Runden hat der Meister allesamt gewonnen, eine Fortsetzung dieser Serie wäre aus "Bullen"-Sicht wünschenswert, um Selbstvertrauen für das Champions-League-Heimspiel am Mittwoch gegen den VfL Wolfsburg zu tanken. Im Hinblick auf diese Partie wird Trainer Matthias Jaissle wohl auch den einen oder anderen Stammakteur schonen.



Bei einem Sieg im Ländle stünden die Salzburger nach den ersten elf Meisterschaftspartien dieser Spielzeit ohne Punkteverlust da, was bisher noch keinem Team in der Liga-Geschichte gelungen ist. Außerdem würde der Titelverteidiger in diesem Fall bei saisonübergreifend 15 vollen Bundesliga-Erfolgen en suite halten – damit wäre man alleiniger Inhaber des Rekords, den man sich derzeit noch mit Rapid teilt. Die Hütteldorfer hatten 1987 ebenfalls 14 Mal in Folge gewonnen.

Kühbauer vs. Pacult

Der SK Rapid gastiert unterdessen am Samstag bei seinem letzten Meistertrainer. Der von Peter Pacult betreute SK Austria Klagenfurt liegt vor der elften Runde zwei Punkte vor dem Vorjahreszweiten. Der 5:2-Kantersieg gegen WSG Tirol unmittelbar vor der Meisterschaftspause nahm in Hütteldorf vorerst Druck vom Kessel. Alles andere als der vierte Saisonsieg würde die Lage für die Elf um Trainer Dietmar Kühbauer allerdings gleich zu Beginn des nächsten Intensivmonats wieder unangenehm machen.

Sieben Spiele in drei ausschließlich englischen Wochen stehen für Rapid bis zur nächsten Länderspielpause ab 7. November auf dem Programm. Neben einer Verbesserung in der Bundesliga stehen Punktegewinne in der Europa League und der Cupaufstieg auf der grün-weißen Wunschliste.

Sturm will zurück

Der zuletzt erfolgsverwöhnte SK Sturm will nach zwei Negativerlebnissen Stehauf-Qualitäten beweisen. Zu Gast in Graz ist am Sonntag der sieben Punkte dahinterliegende Überraschungsvierte SV Ried. Der Abschluss der Hinrunde des Bundesliga-Grunddurchgangs kennzeichnet ein erstes Kennenlernen, ehe die beiden Kontrahenten Ende des Monats im Cup erneut die Klingen kreuzen.

Dazwischen stehen für den Tabellenzweiten die Highlight-Spiele in der Europa League gegen Real Sociedad und das Liga-Gastspiel in Salzburg auf dem Programm. Der "klassische Selbstfaller" in Form eines 2:3 in Hartberg sei abgeschüttelt, man habe die Dinge "kerzengerade angesprochen", erklärte Christian Ilzer am Freitag. "An dem Tag war es absolut angebracht der Mannschaft in den Hintern zu treten. Wenn es auch viel mehr Tage bisher gab, wo ich ihnen auf die Schulter geklopft habe."

Der LASK und die Zuversicht

Ein Blick auf die Statistik stimmt den LASK vor dem Fußball-Bundesliga-Heimspiel gegen den WAC zuversichtlich. Vier Siege in ebensovielen Duellen gelangen den Linzern in der vergangenen Saison gegen die Kärntner. In dieser Tonart soll es laut Trainer Andreas Wieland am Sonntag in Pasching weitergehen. "Wir wollen eine gute Leistung und drei Punkte", sagte der 38-Jährige über die Zielsetzung gegen die Lavanttaler.

Die Vorzeichen dafür scheinen nicht schlecht zu stehen. Das LASK-Lazarett lichtet sich immer mehr, und durch die Länderspielpause blieb Wieland genug Zeit zur intensiven Arbeit mit seiner Mannschaft. "Es war sehr schön, fast zwei reguläre Wochen trainieren zu können. Die letzten Einheiten stimmen mich sehr positiv", erklärte Wieland.

Warten

Mitte Oktober wartet die Austria weiter auf das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison vor heimischer Kulisse. Die Violetten sind in der Bundesliga zu Hause noch ungeschlagen, haben bei vier Remis in vier Auftritten in der Generali Arena aber auch noch nicht voll angeschrieben. Die nächste Chance ergibt sich für die Wiener am Samstag (17.00 Uhr), wenn zum Abschluss der Hinrunde des Grunddurchgangs die Admira zu Gast ist.

Die Südstädter liegen vor dem Duell als Sechster drei Ränge vor der Austria, jedoch trennt die Kontrahenten nur ein Zähler. Andreas Herzog sprach von einem "richtungsweisenden Spiel" für beide Teams. Seine Elf wolle die drei Zähler mitnehmen, so der Admira-Coach. Sein Gegenüber Manfred Schmid will naturgemäß einen Heimsieg bejubeln.

Unten raus

Für die WSG Tirol bietet sich am Sonntag die Gelegenheit, die untersten Tabellenregionen der Fußball-Bundesliga hinter sich zu lassen. Mit einem Heimsieg über den TSV Hartberg würde sich die Truppe von Trainer Thomas Silberberger im Idealfall von der letzten an die zehnte Stelle verbessern und bis auf zwei Punkte an Platz drei heranrücken. "Es kann sich in der Tabelle extrem viel komprimieren", erklärte Silberberger.

Daher sprach der 48-Jährige von einem "richtungsweisenden" Spiel und "fast schon Pflichtsieg". Zuletzt gab es für die Tiroler zwar ein 2:5 bei Rapid zu verdauen, davor gelang jedoch ein überzeugendes Heim-4:2 über die SV Ried. "An dieses Match wollen wir anschließen, das war ein sehr gelungener Auftritt", sagte Silberberger. (APA, red, 15.10.2021)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur elften Runde der Fußball-Bundesliga am Wochenende (alle Spiele live auf Sky):

Samstag:

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid (Klagenfurt, Wörthersee Stadion, SR Eisner). Keine Saisonergebnisse 2020/21

Klagenfurt: Menzel – Paul, Mahrer, Wimmer, Jaritz – Gemicibasi, Cvetko – Timossi Andersson, Greil, Rieder – Pink

Ersatz: Moser – Saravanja, Hütter, Schumacher, Roberts, Maciejewski, Pecirep, Amanda

Es fehlen: Blauensteiner, Miesenböck (beide Adduktoren), Gkezos (Knöchel), Moreira (nach Knöchel-OP)

Rapid: Gartler – Stojkovic, Greiml, Hofmann, Ullmann – Aiwu, Ljubicic – Arase, Fountas, Grüll – Kara

Ersatz: Hedl/Unger – Wimmer, Auer, Grahovac, Petrovic, Schick, Knasmüllner, Kitagawa, Ballo

Es fehlen: Strebinger (Schulterprobleme), Schuster (Knochenmarksödem), Dibon (erneute Knie-OP), Sulzbacher (angeschlagen), Schobesberger, Velimirovic (beide Rapid II)

* * *

FK Austria Wien – FC Admira (Wien, Generali Arena, 17.00 Uhr, SR Weinberger). Saison 2020/21: 2:2 (h), 4:0 (a), 2:0 (a), 0:0 (h).

Austria: Pentz – Ivkic, Handl, Mühl, Suttner – Braunöder, Martel, Jukic, Fischer – Huskovic, Djuricin

Ersatz: Kos – Schoissengeyr, Bejic, Teigl, Grünwald, Ohio, Keles

Es fehlen: Demaku (Muskelfaserriss), Martins (Adduktoren)

Fraglich: Fitz (Zerrung)

Admira: Leitner – Zwierschitz, Datkovic, Brugger, Lukacevic – Ebner, Malicsek – Ganda, Kerschbaum, Starkl – Mustapha

Ersatz: Hadzikic – Schmiedl, Vorsager, Ostrzolek, Elmkies, Babuscu, Hausjell

Es fehlen: Kronberger (Bänderriss im Knöchel), Bauer (Unterschenkelverletzung), Ristanic (Leiste)

* * *

SCR Altach – FC Red Bull Salzburg (Altach, Cashpoint-Arena, 17.00 Uhr, SR Altmann). Saisonergebnisse 2020/21: 1:4 (a), 0:2 (h)

Altach: Casali – Zwischenbrugger, Dabanli, Ndiaye – Mischitz, Strauss, Haudum, Thurnwald, Edokpolor – Bischof, Nuhiu

Ersatz: Kobras – Strauss, Mischitz, Schreiner, Bukta, Tartarotti, Abdijanovic, Aigner, Meilinger

Es fehlen: Reiter (Schambeinentzündung), Krizman, Prokopic (muskuläre Probleme)

Salzburg: Köhn – Kristensen, Wöber, Onguene, Ulmer – Sucic, Diambou, Camara, Capaldo – Sesko, Adeyemi

Ersatz: Mantl – Bernardo, Ludewig, Seiwald, Okafor, Adamu

Es fehlen: Junuzovic (Ferse), Koita (Knie), Piatkowski (Knöchel), Solet (Knie), Vallci (Achillessehne), Bernede (angeschlagen), Aaronson (geschont)

* * *

Sonntag:

LASK – WAC (Pasching, Raiffeisen Arena, 14.30 Uhr, SR Gishamer). Saisonergebnisse 2020/21: 3:1 (h), 3:0 (a), 2:1 (h), 4:0 (a)

LASK: Schlager – Filipovic, Maresic, Luckeneder – Flecker, Holland, Michorl, Renner – Goiginger, Raguz, Horvath

Ersatz: Gebauer – Boller, Potzmann, Hong, Grgic, Gruber, Monschein, Balic, Schmidt

Es fehlen: Lawal (Reha nach Knie-OP), Letard (Oberschenkelverletzung)

Fraglich: Wiesinger, Gruber, Karamoko (alle im Aufbautraining)

WAC: A. Kofler – Jasic, D. Baumgartner, D. Gugganig, Dedic – Peretz, Leitgeb, Liendl, Taferner – Röcher, Baribo

Ersatz: Kuttin – Lochoshvili, Henriksson, Stratznig, Steiger, Wernitznig, Vizinger, Dieng

Es fehlt: Novak (verletzt)

* * *

WSG Tirol – TSV Hartberg (Innsbruck, Tivoli Stadion Tirol, 14.30 Uhr, SR Hameter). Saisonergebnisse 2020/21: 1:1 (h), 0:1 (a)

Tirol: Oswald – Koch, Awoudja, Petsos, Andric – Müller, Smith – Rogelj, Blume, Skrbo – Sabitzer

Ersatz: Ozegovic – Klassen, Naschberger, Wallner, Ranacher, Vrioni, Tomic

Es fehlen: Behounek (gesperrt), Bacher (Muskelbündelriss), Stumberger, Anselm (beide Kreuzbandriss)

Hartberg: Swete – Stec, Rotter, Sonnleitner, Gollner, Klem – Kainz, Horvat, Heil – Niemann, Avdijaj

Ersatz: Sallinger – Steinwender, Erhardt, Sturm, Schmerböck, Belakovic, T. Kofler

Fraglich: Tadic (Muskelprobleme)

* * *

SK Sturm Graz – SV Ried (Graz, Merkur Arena, 17.00 Uhr, SR Hameter). Saisonergebnisse 2020/21: 2:0 (a), 2:1 (h)

Sturm: Siebenhandl – Jäger, Affengruber, Wüthrich, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Sarkaria – Yeboah, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Gazibegovic, Geyrhofer, Borkovic, Kuen, Prass, Niangbo, Lang

Es fehlen: Ingolitsch (rekonvaleszent), Kiteishvili (nach Syndesmoseband-OP), Trummer, Mwepu (Sturm Graz II)

Fraglich: Kuen (krank)

Ried: Sahin-Radlinger – Wießmeier, Reiner, Lackner, Plavotic, F. Seiwald – Stosic, Nutz, Ziegl – Chabbi, Bajic

Ersatz: Haas – Meisl, Jovicic, Lercher, Satin, J. Baumgartner, Offenbacher, Mikic, Pomer, Valdir