19.20 DOKUMENTATION

Kino Kanak – Warum der deutsche Film Migranten braucht Die Rollenangebote für Schauspieler und Schauspielerinnen mit Migrationshintergrund bedienen meist Stereotype und sind oftmals klischee behaftet. Warum ist die Branche heute nicht schon weiter? Bis 20.00, 3sat

20.15 IST DA JEMAND?

Interstellar (USA/GB 2014, Christopher Nolan) Anne Hathaway und Matthew McConaughey begeben sich auf eine interstellare Mission, um einen neuen Heimatplaneten für die Menschheit zu finden, die ihren alten kaputtgemacht hat (Klimawandel). Christopher Nolan inszeniert ein SciFi-Spektakel, dessen visuelle Effekte der Akademie einen Oscar wert waren. Bis 23.20, Servus TV

Warner Bros. UK

20.15 SHOW

The Masked Singer Die koreanische Fantasyshow geht bei ProSieben in die fünfte Runde. Gut so, die Kostüme haben Schauwert, jene, die sie tragen, verstehen sich aufs Singen – eine der wenigen erträglichen Castingshows. Bis 0.00, ProSieben

22.00 PORTRÄT

Helene Fischer: Im Rausch der Sinne Fans im Rausch, Helene Fischer stocknüchtern, weil in guter Hoffnung. Die deutsch-russische Schlagersängerin stellt ihr neues Album Rausch vor – mit Pomp und Trara. Bis 23.05, ORF 2

22.00 DOKUMENTATION

Prototyp Mann – Der große Irrtum der Medizin? Frauen stehen beim Zugang zur medizinischen Versorgung hintenan: Sie erhalten schlechtere Diagnosen und warten länger auf eine Behandlung als Männer. Wie Frauen im Gesundheitsbereich vernachlässigt werden. Bis 22.50, Arte

23.05 TRAGIKOMÖDIE

Tschick (D 2016, Faith Akin) In den Sommer ferien droht dem 14-jährigen Maik Klingenberg (Tristan Göbel) die große Langeweile. Doch dann kreuzt Tschick (Anand Batbileg) auf – mit einem gestohlenen Wagen. Prompt brechen die beiden ohne Ziel und Führerschein auf und machen gemeinsam die ostdeutsche Provinz unsicher. Wilde Odyssee nach Wolfgang Herrndorf. Bis 0.30, 3sat

**** STREAMING ****

KRIEG

Die Schlacht um die Schelde Eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs mit mehr als 35.000 toten Soldaten dient als Kulisse für eine Kriegs-, Gefahr-, Widerstands- und Beziehungsgeschichte. Bombastisch inszenierte Gefechte, finstere Verschwörungen. Belgisch-holländische Geschichtsserie von Matthijs van Heijningen Jr. Netflix

BEWEISE, DASS ER BÖSE IST

You – Du wirst mich lieben Die abscheulichen Abenteuer des Stalkers Joe Goldberg (Penn Badgley) gehen in die nächste Runde. In der dritten Staffel ist die neue Nachbarin Objekt der Begierde, was Joes Gattin gar nicht komisch findet und weswegen bald nicht nur die Fetzen fliegen. Zehn Folgen Nerven kitzel, die vierte Staffel ist bestellt. Netflix

Foto: JOHN P. FLEENOR/NETFLIX

UNVERGESSEN

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast Eine Gruppe Jugendlicher begeht nach einem Autounfall Fahrerflucht. Der Rest ist bekannt und inzwischen ein Klassiker des Horrorfilms. Amazon Prime dehnt das Thema auf Serienlänge aus. Auf amazon.de gibt es dazu folgende "Inhaltsempfehlung: sexuelle Inhalte, Nacktheit, Drogenkonsum, Rauchen, Alkoholkonsum, Schimpfwörter, Gewalt". Amazon Prime Video

BERÜHREND

Convergence – Mut in der Krise Der knapp zweistündige Dokumentarfilm von Orlando von Einsiedel zeigt, wie Menschen in acht verschiedenen Ländern – USA, Großbritannien, Brasilien, China, Indien, Iran und Peru – die Krise bewältigen. Beeindruckend, berührend, ermutigend. Netflix