Sebastian Kurz gilt der WKStA als "zentrale" Person, für die die inkriminierte Tat begangen wurde. Er bestreitet wie alle anderen die Vorwürfe. Foto: Reuters/Foeger

In der Umfrage- und Inseratenaffäre spielt Sabine B. eine zentrale Rolle: Die Meinungsforscherin soll das Bindeglied zwischen Finanzministerium und Mediengruppe Österreich gewesen sein, und sie soll über Steuergeld teils frisierte sowie vom Team Kurz beeinflusste und in "Österreich" platzierte Umfragen durchgeführt haben. Am Dienstag wurde B. überraschend festgenommen, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sah Verdunkelungsgefahr. Aus der Festnahmeanordnung, die dem STANDARD vorliegt, lassen sich die Gründe dafür ablesen.

So suchte B. am 30. September 2021 nach verschiedenen Methoden, um Spuren zu löschen. Im Verlauf finden sich Suchanfragen wie "iCloud löschen iPhone 6" oder "iCloud löschen". Zwei Tage zuvor hatte die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin Gaby Schwarz eine Pressekonferenz gegeben, in der sie von Gerüchten über anstehende Hausdurchsuchungen berichtete und mitteilte, bei der ÖVP gebe es "nichts mehr".

"Neue iCloud erstellen"

Aber auch am Abend vor der Hausdurchsuchung löschte Sabine B. laut WKStA ihre Daten: Mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" soll sie am Abend des 5. Oktober zwischen 22.37 Uhr und 22.40 Uhr ihre Whatsapp-Chatverläufe mit den Mitbeschuldigten Wolfgang Fellner, Helmuth Fellner und Sophie Karmasin sowie mit dem nicht beschuldigten Niki Fellner gelöscht haben. In den Stunden zuvor versuchte sie offenbar herauszufinden, wie man eine "neue iCloud erstellt", "Apple-ID-Geräte entfernt" und mit "Anrufprotokollen" auf der sicheren Messenger-App Signal umgeht.

Bis knapp vor der Razzia soll B. mit Kurz-Sprecher Johannes Frischmann kommuniziert haben, der beschuldigt wird, einst als Sprecher des Finanzministeriums an dem Deal mit "Österreich" und der Umfragemanipulation mitgewirkt zu haben. "Aus einem gesicherten Screenshot geht hervor, dass Sabine B. und Johannes Frischmann, MSc, bis zuletzt auf dem Internet-Messenger-Dienst Signal miteinander chatteten, wobei aber alle Chats von der Beschuldigten gelöscht wurden oder sich aufgrund der Funktion 'verschwindende Nachrichten' selbst löschten", heißt es weiters. Laut WKStA stand B. bis Mitte August mit Frischmann via Whatsapp in Kontakt; zuletzt dann über das sichere Signal, wobei die Kommunikation "ab 26. September 2021 häufiger wurde".

Das in B.s Suchabfragen genannte "iPhone 6" wurde bislang nicht gefunden. Die zentrale Befürchtung der WKStA: "Aufgrund des Suchverlaufs ab 22.30 Uhr und den nachfolgenden zielgerichteten Löschungen von in das B.-Österreich-Tool involvierten Chatpartnern besteht somit auch der Verdacht, dass der Beschuldigten der Durchsuchungstermin und möglicherweise auch der Inhalte der Vorwürfe, die durch die Durchsuchungen aufzuklären sind, bekannt war." Die WKStA schließt aus den Vorgängen, dass B. "gezielt Kommunikation mit Mitbeschuldigten verschleierte oder zu verschleiern versuchte".

Ab dieser Erkenntnis galt: "Die Beschuldigte ist bei Betretung (ihrer Wohnung, Anm.) sogleich festzunehmen und ohne unnötigen Aufschub, längstens binnen 48 Stunden ab Festnahme in die Justizanstalt des Landesgerichtes für Strafsachen Wien einzuliefern." B. wurde mittlerweile wieder enthaftet; für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. B.s Anwältin war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. (Fabian Schmid, Renate Graber, 15.10.2021)