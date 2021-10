11.05 DISKUSSION

Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure Wie wird sich die Regierung unter dem neuen Kanzler verändern? Bei Matthias Schrom diskutieren Hubert Patterer (Kleine Zeitung), Alexandra Föderl-Schmid (Süddeutsche Zeitung), Christian Rainer vom Profil, Manfred Perterer (Salzburger Nachrichten) und Doris Helmberger-Fleckl von der Furche. Bis 12.00, ORF 2

16.15 DOKUMENTATION

Kunst und Kalkül – Der ganze Nolde Ab 1934 Mitglied der NSDAP und als "entarteter" Künstler zeitweise mit einem Berufsverbot belegt: Die Doku spürt Werk und Leben des widersprüchlichen expressionistischen Malers Emil Nolde nach. Bis 17.15, Arte

17.45 KONZERTMITSCHNITT

Jacques Brel à Knokke-Le-Zoute 1963 Der große belgische Chansonnier Jacques Brel bei einem Auftritt im Badeort Knokke-Le-Zoute. Bild und Ton wurden 2018 anlässlich des 40. Todestages des Sängers aufwendig re stauriert. Bis 18.25, Arte

20.15 SCIFI-THRILLER

Gemini Man (CHN/USA 2019, Ang Lee) Auftragskiller Henry Brogan (Will Smith) denkt ans Aufhören – und gerät ins Visier eines 25 Jahre jüngeren Klons seiner selbst. Meisterregisseur Ang Lee versucht sich mit hohem technologischem Aufwand an Blockbuster-Ästhetik. Bis 22.05, ORF 1

KinoCheck

20.15 DRAMA

Der seidene Faden (Phantom Thread, USA 2017, Paul Thomas Anderson) Daniel Day-Lewis als egomanischer Modeschöpfer im Großbritannien der 1950er-Jahre, der in einer Serviererin (Vicky Krieps) seine Muse findet, während sich die Schwester (Lesley Manville) um die Finanzen kümmert. Von Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood) als komplexes Beziehungsdrama inszeniert. Bis 22.20, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Zwischen Türkis und Schwarz – Wohin steuert die ÖVP? Gäste bei Claudia Reiterer sind ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger, Franz Fischler (Ex-EU-Kommissar, ÖVP), Matthias Strolz (Ex-Neos-Chef) und Politikwissenschafter Fritz Plasser. Bis 23.05, ORF 2