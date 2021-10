Inseratenvergabe: Blimlinger will klare Regeln und Qualitätskriterien, Auch ORF-Publikumsrat stimmte Gebührenerhöhung mit breiter Mehrheit zu, Rechnungshof prüft ÖVP-Umfragen und Studien

Meinungsforscherin B. veröffentlichte auch 2021 Umfragen, die ÖVP-Positionen unterstützen – Themen der Umfragen waren etwa Druck auf "unwillige" Arbeitslose, Zugang zu Staatsbürgerschaften, Lockerung von Asylgesetzen und Sputnik-Bestellung

Ibiza-Video: Mediengruppe Österreich muss Katia Wagner 43.500 Euro zahlen – Ex-Oe24.at-Chefredakteur Richard Schmitt hatte sie in zahlreichen Artikeln unrechtmäßig mit dem Ibiza-Video in Verbindung gebracht, so das Oberlandesgericht Wien

Auch ORF-Publikumsrat stimmte Gebührenerhöhung mit breiter Mehrheit zu – Das Gremium empfiehlt den Ausbau der Barrierefreiheit und mehr Eigenproduktionen. Weißmann kündigt ORF 1-Sendung zu Umwelt- und Klimaschutz an

Inseratenvergabe: Blimlinger will klare Regeln und Qualitätskriterien – Bundeskanzleramt sieht Regierungsprogramm weiterhin als Richtschnur. VGN-Chef Horst Pirker kritisiert Vergabe von Inseratengeldern nach "Mafia-Art"

Rechnungshof prüft ÖVP-Umfragen und Studien – Aktuell wird das Jahr 2019 kontrolliert. Eine geplante Prüfung zum Thema "Kostentransparenz bei Öffentlichkeitsarbeit in Ministerien" könnte aber auch das Jahr 2016 umfassen

ÖVP-Ermittlungen: Meinungsforscher distanzieren sich von Sabine B. – B. wurde vom VdMI als Mitglied abgelehnt und 2015 von Gallup "fristlos entlassen"

Gefährliche Wahrheit, Alfred Dorfer und Charles Bronson: TV-Tipps für Freitag – Außerdem "Universum History" über das Burgenland, eine Reportage über Grönlands neue Rohstoffe und der Mafiafilm "Donnie Brasco"

