[Inland] Die Chatprotokolle, gelesen vom Ensemble des Burgtheaters. Machen Sie sich selbst ein Bild

Dokumentiert: Die Chat-Protokolle der Causa Kurz

Kogler spricht über Kurz-Rücktritt: "Hatten Kickl nur im Talon"

Marlene Streeruwitz über den Kurz-Rücktritt, der nur kurz gelten wird

Die sieben Todsünden des Systems Kurz

Wer profitiert vom Klimabonus?

Van der Bellen lädt am Nationalfeiertag in die "Impfburg"

[International] Ermittler zweifeln an islamistischem Motiv bei Bogenschützen in Norwegen

Armin Laschet übernimmt Verantwortung für Wahl-Debakel

Biden, Pech und Pannen: Warum es für den US-Präsidenten nicht gut läuft

[Panorama] Mit Katzenfutter zum negativen PCR-Test

[Web] Trans-Frauen keine Frauen: Shitstorm gegen Netflix und Comedian nach transphoben Kommentaren



[Wetter] Unter Hochdruckeinfluss präsentiert sich das Wetter in ganz Österreich von seiner ruhigen und sonnigen Seite. Morgendliche Nebelfelder lösen sich meist noch am Vormittag auf, tagsüber zieren dann meist nur dünne, hohe Wolken den Himmel. Dazu ist es nur schwach windig. Die Temperaturen steigen von minus 3 bis plus 4 Grad in der Früh auf 12 bis 17 Grad tagsüber.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag für die Beseitigung der Armut.