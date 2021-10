Judith Pühringer und Peter Kraus wollen die Wiener Grünen führen. Foto: APA

Gemeinsam nicht gegeneinander: So stellen sich die beiden nicht amtsführenden Stadträte in Wien, Peter Kraus und Judith Pühringer, am Samstag den Delegierten der grünen Landesversammlung. Abgestimmt wird nicht über die einzelnen Personen sondern das Team. Gegenkandidatinnen oder – kandidaten gab es nicht.

Grund für die Neuwahl: Nachdem die Grünen 2020 aus der Stadtregierung ausgeschieden waren und nach internen Querelen legte die ehemalige Vizebürgermeisterin Birgit Hebein auch die Parteiführung zurück. Hebein hatte erst 2019 von Maria Vassilakou das Amt der Vizebürgermeisterin übernommen und wurde wenig später auch zur ersten Parteiobfrau der Wiener Grünen gekürt. Seit Hebeins Rücktritt fungierte Landesparteisekretär Peter Kristöfel als interimistischer Parteichef.

Kogler am Programm

Als erster großer Punkt stand die Rede des Bundessprechers und Vizekanzlers Werner Kogler am Programm. Danach werden Pühringer und Kraus das Wort ergreifen. "Es ist berührend, dass wir uns auch so wieder treffen und zusammenfinden können", sagte Kogler. Er und die grüne Klubchefin im Parlament, Sigrid Maurer, würden auch für informelle – "nicht öffentliche" – Gespräche zur Verfügung stehen.

"Wir wollen gleich wieder in die Zukunft blicken", sagte der Vizekanzler. Aber zuerst wolle er darauf eingehen, was in den vergangenen Wochen und Tagen geschehen ist, sagte Kogler. Es habe mehrere Bewährungsproben in dieser Republik gegeben. Für die Regierung, aber auch für die Instanzen der Republik – "allen voran dem Bundespräsidenten", sagte Kogler: "Wir verneigen uns." Kogler könne sich nicht daran erinnern, dass in den vergangenen Jahren ein Bundespräsident so wichtig gewesen sei, wie Alexander Van der Bellen. Aber auch das Parlament habe eine wichtige Rolle gespielt.

Auch die Parteien hätten diese Bewährungsprobe bestanden. "Alles was wir uns vorgenommen haben, haben wir intensiv besprochen mit den Vertreterinnen und Vertretern der Bundesländer", sagte Kogler. "Seit diesem ominösen Mittwoch" habe man die Länder eingebunden.

"Es war nicht das Ziel, dass wir nach eineinhalb Jahren Regierung diese Krise haben", sagte Kogler. Hinter der Ansage Koglers, Sebastian Kurz sei nicht mehr handlungsfähig, sei keine Parteitaktik gestanden, sondern es sei alleine das, was in den Chats zu lesen war, der Grund für das Agieren der Bundesparteispitze gewesen.

In der Causa habe sich gezeigt: Die Justiz funktioniere und man sollten sie arbeiten lassen – "und zwar unabhängig", sagte Kogler. (ook, 16.10.2021)