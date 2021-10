Neun Punkte und sieben Rebounds von Jakob Pöltl am Geburtstag gegen Houston

"Tschäkob Peurdel" bekam recht viel Spielzeit. Foto: Reuters/Wachter

San Antonio (Texas) – Die San Antonio Spurs haben zum Abschluss der NBA-Preseason einen souveränen Sieg gefeiert. Zum 126:98 gegen die Houston Rockets am Freitag (Ortszeit) steuerte Jakob Pöltl an seinem Geburtstag neun Punkte, sieben Rebounds, drei Assists sowie zwei Blocks in 28:57 Minuten Spielzeit bei. Der Wiener wurde 26 Jahre alt.

Die Spurs haben somit drei ihrer fünf Vorbereitungsspiele gewonnen. Die reguläre NBA-Saison beginnt für San Antonio am kommenden Mittwoch gegen Orlando Magic. Das Team aus Florida reist mit einer 1:3-Bilanz aus der Preseason an. (APA, 16.10.2021)