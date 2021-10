In dieser Galerie: 4 Bilder Taxiarchis Fountas traf für Rapid zur Führung. Foto: APA/GERT EGGENBERGER Klagenfurt-Trainer Peter Pacult hatte Redebedarf. Foto: APA/GERT EGGENBERGER Gloire Amanda traf für die Gastgeber zum Remis. Foto: APA/GERT EGGENBERGER Rapid geht. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Klagenfurt – Rapid hat am Samstag den ersten Auswärtssieg in dieser Fußball-Bundesliga-Saison leichtfertig verspielt. Die Hütteldorfer mussten sich trotz über 70-minütiger Überzahl und langer Führung auswärts gegen Austria Klagenfurt mit einem 1:1 begnügen. Taxiarchis Fountas hatte die Gäste in der 37. Minute in Führung gebracht, Joker Gloire Amanda gelang in der 87. Minute der Ausgleich. Klagenfurt-Profi Thorsten Mahrer hatte in der 21. Minute die Rote Karte gesehen.

Die Rapidler gaben ihren ersten Schuss Richtung gegnerisches Tor bereits nach 49 Sekunden ab, der Versuch von Robert Ljubicic landete im Außennetz. Die Gastgeber antworteten mit einer gefährlichen Situation in der fünften Minute: Nach einem Fehler im Spielaufbau von Leo Greiml und einem Stanglpass von Patrick Greil wurde Turgay Gemicibasi gerade noch von Filip Stojkovic am Abschluss gehindert.

Rot in der 21. Minute

Die vermeintlich vorentscheidende Szene der Partie folgte in der 21. Minute. Mahrer trat mit aufgestellter Sohle gegen das Bein von Dejan Petrovic. Dafür gab es von Schiedsrichter Rene Eisner nach VAR-Intervention die Rote Karte und damit bereits den insgesamt sechsten Ausschluss für den Aufsteiger in dieser Saison.

Die Klagenfurter blieben vorerst ebenbürtig – eine Freistoßflanke von Greil flog an die Latten-Oberkante (26.), ein Volley von Markus Pink verfehlte nur knapp das lange Eck (29.). Allerdings machte sich Rapids Überzahl mit Fortdauer der Partie immer stärker bemerkbar. Fountas scheiterte in der 35. Minute mit einem Schuss aufs lange Eck noch an Klagenfurt-Schlussmann Phillip Menzel, durfte dann aber zwei Minuten später jubeln. Die Direktabnahme des Griechen von knapp außerhalb des Sechzehners wurde von Nicolas Wimmer entscheidend abgefälscht.

Alles auf eine Karte

Sekunden vor der Pause hatte die Klagenfurter Austria die Chance auf das 1:1, Greils Schuss aus guter Position ging jedoch genau auf Rapid-Keeper Paul Gartler. Nach dem Seitenwechsel stand das Match klar im Zeichen der Wiener, die es allerdings verabsäumten, den Sack zuzumachen – so etwa bei einem Volley von Marco Grüll an die Latte (62.) und einem zu zentral angesetzten Schuss des Neo-Teamspielers (69.). Drei Minuten später fehlte bei einem Kopfball von Emanuel Aiwu nicht viel.

Zudem haderten die Rapidler in der 54. Minute mit Eisner. Der Referee hatte ein Tor von Ercan Kara aberkannt, weil der an der Aktion unbeteiligte Grüll rund 20 Meter dahinter den Laufweg von Philipp Hütter gekreuzt und den Klagenfurt-Profi dadurch zu Fall gebracht hatte.

Im Finish setzte Klagenfurt-Coach Peter Pacult, Rapids bisher letzter Meistermacher, mit einem Dreifachtausch alles auf eine Karte, was sich bezahlt machen sollte. Der eingewechselte Florian Jaritz ließ Stojkovic stehen und legte für Amanda auf, der 31 Sekunden nach seiner Einwechslung auf 1:1 stellte. Damit blieben die Kärntner zumindest bis Sonntag Tabellendritter, Rapid ist Siebenter. (APA; 16.10.2021)

Reaktionen:

Peter Pacult (Austria-Klagenfurt-Trainer): "Riesenkompliment an die Mannschaft, Mentalität und Einstellung waren top. Das Unentschieden war für mich nicht unverdient. Wir hatten vor der Pause drei gute Chancen, nach der Pause hatten wir das nötige Quäntchen Glück."

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Das sind zwei verlorene Punkte für uns. Wir haben zwar gut Fußball gespielt, aber uns fehlt einfach die Gier, dass wir so ein Match entscheiden. Ich bin sehr enttäuscht. Dass der Schiedsrichter das Tor von Kara nicht gegeben hat, soll keine Ausrede sein. Wir hatten genug Möglichkeiten auf das 2:0 oder 3:0."

Fußball-Bundesliga – 11. Runde:

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid Wien 1:1 (0:1)

Klagenfurt, Wörthersee Stadion, 7.493, SR Eisner

Tore:

0:1 (37.) Fountas

1:1 (87.) Amanda

Klagenfurt: Menzel – Maciejewski (35. Hütter/86. Amanda), Mahrer, N. Wimmer, Schumacher (86. Jaritz) – Cvetko, Greil, Gemicibasi – Timossi Andersson, Pink, Rieder (86. Saravanja)

Rapid: Gartler – Stojkovic, Greiml, Hofmann, Ullmann – Petrovic (38. Knasmüllner), Ljubicic (68. Aiwu) – Ballo (68. Schick), Fountas (78. Grahovac), Grüll (77. Arase) – Kara

Rote Karte: Mahrer (21./Foul)

Gelbe Karten: Gemicibasi bzw. Fountas, Greiml