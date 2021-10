Jetzt auch offziell: Gerhard Milletich ist neuer ÖFB-Boss. Foto: APA/Gindl

Velden – Gerhard Milletich ist am Sonntag im Rahmen der Ordentlichen Bundeshauptversammlung in Velden zum neuen ÖFB-Präsidenten gewählt worden. Der 65-jährige Burgenländer erhielt 11 von 13 möglichen Stimmen, die zwei Gegenstimmen dürften von den Landesverbänden Salzburgs und Tirols gekommen sein. Milletich folgt Leo Windtner nach, der nach zwölfeinhalb Jahren den Chefposten räumt und in Velden einstimmig zum Ehrenpräsidenten des ÖFB ernannt wurde.

Als Vizepräsidenten fungieren künftig Johann Gartner (Landesverband Niederösterreich), Josef Geisler (Tirol), Gerhard Götschhofer (Oberösterreich) und Philip Thonhauser (Bundesliga-Aufsichtsrats-Vorsitzender).

Milletich fungiert seit 2012 als Präsident des Burgenländischen Verbandes und stand 27 Jahre lang als Obmann an der Spitze des SC/ESV Parndorf. Hauptberuflich führt Milletich als Miteigentümer die Geschäfte des Bohmann Verlags, eines der größten Verlagshäuser in Österreich. (APA, 17.10.2021)

Die Präsidenten des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) seit 1945:

Josef Gerö (1945 – 1955)

Hans Walch (1955 – 1969)

Heinz Gerö (1970 – 1976)

Karl Sekanina (1976 – 1982)

Herbert Raggautz/Heinz Gerö (interimistisch/1982 – 1984)

Beppo Mauhart (30. Juni 1984 – 7. April 2002)

Friedrich Stickler (7. April 2002 – 7. November 2008)

Kurt Ehrenberger (interimistisch/7. November 2008 – 28. Februar 2009)

Leo Windtner (28. Februar 2009 – 17. Oktober 2021)

Gerhard Milletich (ab 17. Oktober 2021)