Linz – Blau Weiß Linz hat Sonntagmittag die 11. Fußball-Runde der Zweite Liga mit einem 3:1 (1:1)-Heimsieg gegen die Young Violetts von Austria Wien abgeschlossen. Die Oberösterreicher rückten damit auf den dritten Tabellenrang vor, auf den überlegenen Leader Austria Lustenau fehlen weiter sieben Punkte. Die jungen Austrianer sind Zwölfte der 16er-Liga. Die Tore in Linz erzielten Fabio Strauss (44.), Aleksandar Kostic (51.) und Matthias Seidl (85.) bzw. Niels Hahn (6.).

Die Lustenauer hatten am Freitag mit einem 6:0-Heimsieg ähnlich beeindruckt wie St. Pölten mit einem 6:1 daheim gegen den GAK. Das einen Zähler vor Blau Weiß liegende, zweitplatzierte Liefering hatte sich gegen die Juniors OÖ ebenso im eigenen Stadion 2:0 durchgesetzt wie der FAC gegen Vorwärts Steyr und am Samstag das viertplatzierte Lafnitz gegen Dornbirn. Jeweils 3:0-Auswärtserfolge feierten am Samstag Wacker Innsbruck bei Rapid Wien II und SKU Amstetten bei SV Horn. (APA, 17.10.2021)