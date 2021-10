Die Delegierten entscheiden am Sonntag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Eine "strammte Linksagenda" projizierte der Unionsfraktionschef an die Wand

Die Grünen-Spitze Robert Habeck und Annalena Baerbock. Foto: imago images/Mike Schmidt

Zum Auftakt des kleinen Parteitags der deutschen Grünen hat Bundesgeschäftsführer Michael Kellner für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP geworben. "Wir haben heute eine wegweisende Entscheidung zu treffen", rief Kellner den Delegierten seiner Partei zu, die am Sonntag über die Koalitionsverhandlungen entscheiden werden. Auch FDP-Parteichef Christian Lindner lobt vor seinen Gremien das Sondierungspapier – diese stimmen am Montag ab. Die SPD hatte bereits am Freitag einstimmig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen votiert.

Details in Koalitionsverhandlungen

Kellner machte deutlich, dass Sondierungen noch keine Koalitionsverhandlungen seien. Es sei deshalb "kein Versäumnis", dass noch nicht alle Details ausverhandelt seien. Er bat die Delegierten darum, den Weg dafür zu ebnen, dass das geschehen könne. "Hoffentlich können wir uns dann am Ende des Jahres über Grüne in der Bundesregierung freuen, die dieses Land gestalten", sagte er.

Das ausgehandelte Sondierungspapier beschreibe eine "klare Reformagenda und weist den Weg für einen Aufbruch." Das Papier sei gerade beim Klimaschutz "äußerst ambitioniert". Darin bekennen sich die "Ampel"-Parteien, Deutschland auf den 1,5 Grad-Pfad zu bringen. Zudem soll der Kohleausstieg "idealerweise" auf 2030 vorgezogen wird. Kritik gab es von Klimaaktivisten der "Fridays-for-Future"-Bewegung, die sich beim Klimaschutz mehr erhofft hatten.

Am Freitag hatten die Unterhändler der Ampel-Parteien ihr Sondierungsergebnis gemeinsam vorgestellt. Danach sollten in allen drei Parteien noch Gremien befragt werden. Stimmberechtigt sind nach Parteiangaben 99 Delegierte der Grünen. Zu Mittag waren mehr als die Hälfte der Delegierten anwesend. "Wir sind somit beschlussfähig", sagte Kellner.



Mindestlohn für FDP "einmalige Ausnahme"

Auch FDP-Parteichef Christian Lindner wirbt in den eigenen Reihen für das "Ampel"-Bündnis. "Im Sondierungspapier sind viele Anliegen der FDP enthalten", sagte Lindner der "Bild am Sonntag". Es habe selten eine größere Chance gegeben, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren. "Diese Chance wollen wir nicht verstreichen lassen."

Das Papier enthalte FDP-Anliegen "von soliden Finanzen über Investitionen in saubere Technologien und Digitalisierung, bessere Bildung bis zur gesellschaftlichen Liberalität", sagte Lindner weiter. Er hob zudem hervor, dass die Gespräche "professionell, diskret und fair" seien. Die geplante Mindestlohn-Erhöhung auf zwölf Euro, die ein Kernanliegen der SPD ist, verteidigte Lindner als "einmalige Ausnahme". Diese Ausnahme sei "vertretbar und entspricht der Meinung der Bevölkerungsmehrheit."

Die Arbeitgeber hatten diesen Schritt als "brandgefährlich" und "schweren Eingriff in die Tarifautonomie" kritisiert. Eigentlich hat die von der Bundesregierung eingesetzte Mindestlohnkommission, in der Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter sitzen, die Aufgabe, Empfehlungen zur Höhe des Mindestlohns abzugeben.

Unionfraktionschef warnt vor "strammer Linksagenda"

Anders als die CDU-Politiker Armin Laschet und Friedrich Merz hat Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus erneut scharfe Kritik an dem Sondierungsergebnis von SPD, Grünen und FDP geübt. "Das ist die strammste Linksagenda, die wir seit Jahrzehnten in Deutschland gehabt haben", sagte Brinkhaus am Sonntag auf dem Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Münster. Er sieht das vorgestellte Sondierungspapier als ein "soziales Füllhorn" und ein "soziales Wünsch-dir-was".

"Allen wird alles gegeben", kritisierte Brinkhaus. Die Pläne seien jedoch "überhaupt nicht gegenfinanziert". So stehe nicht klar in dem Papier, dass die Schuldenbremse eingehalten werden solle. Steuererhöhungen solle es keine geben, aber Subventionen sollten abgeschafft werden. Das bedeute, "dass die Pendlerpauschale abgeschafft, Diesel teurer" werde, sagte der CDU-Politiker weiter. Er warf den drei Parteien zudem vor, dass sie ein anderes Gesellschaftsbild anstrebten und das Familienbild umbauen wollten.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus fürchtet sich vor einer "strammen Linksagenda". Foto: Florian Gaertner/photothek.de

Aus Brinkhaus' Sicht konnte die FDP in den Sondierungen wenig durchsetzen. Das Papier enthalte "erbärmlich wenig" zu den Bereichen Technik und Innovation oder zur Umsetzung der Klimaziele, kritisierte er weiter. Deutschland steuere zudem auf eine "Großstadtkoalition" zu, "da wird das Leben im ländlichen Raum nicht stattfinden".

Zugleich rief Brinkhaus die Union nach der Niederlage bei der Bundestagswahl zur Geschlossenheit auf. "Wir müssen ändern, wie wir zusammenarbeiten", sagte der CDU-Politiker in Münster. Dabei müssten Loyalität und Zusammenhalt wieder im Mittelpunkt stehen. Brinkhaus verwies als positives Beispiel im Wahlkampf auf die SPD, die gestanden habe wie ein Block und sei ohne Inhalte erfolgreich gewesen. "Nach einem Ereignis wie dem am 26. September kann man nicht nur Normalität übergehen und so weiter machen", sagte Brinkhaus. Er bezeichnete das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl als "vernichtend". (APA, red, 17.10.2021)