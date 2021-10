Elfriede Jelineks gleichnamiger Roman war Vorlage für die filmische Performance "Die Kinder der Toten", zu sehen um 23.50 Uhr in ORF 2. Foto: ORF / Ulrich Seidl Filmproduktion

19.40 REPORTAGE

Re: Portugals "Himbeervisum" – Asiaten schuften für den EU-Pass Tausende Asiaten arbeiten auf Plantagen in Portugal. Ein Knochenjob, weit weg von Familie und Heimat. Sie alle verbindet die Hoffnung auf einen portugiesischen Pass – und damit den Zugang zu Europa. Bis 20.10, Arte

20.15 THEMENMONTAG

Vitamine – Die überschätzten Helfer: Achtung Verpackung Die Sendung zeigt, was Vitamine vermögen, was sie nicht vermögen, und vor allem, was sie anrichten können, wenn sie im Übermaß genommen werden. Ab 21.05 folgt Gesundheitsfalle Nahrungsergänzungsmittel, um 21.55 Superstoff Protein – Macht Eiweiß schlank und fit? Bis 22.30, ORF 3

20.15 TOXISCHE BEZIEHUNG

Wir werden nicht zusammen alt (Nous ne vieillirons pas ensemble,F/I 1971, Maurice Pialat) Jean, ein jähzorniger, gescheiterter Filmemacher, ist mit Françoise verheiratet und hat ein Gspusi mit jungen Catherine, die er emotional und physisch misshandelt. Doch irgendwann reicht es auch ihr. Hauptdarsteller Jean Yanne wurde 1972 in Cannes mit dem Preis für den besten Schauspieler ausgezeichnet. Bis 21.55, Arte

20.15 KRIMI

Nord Nord Mord (D 2021, Berno Kürten) Klaus Burger, Teilnehmer des Sylter Engel-Seminars, wird erschlagen in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Tatwaffe ist eine schwarze Engelsstatue. Diesmal wird es ein sehr persönlicher Fall für den Ermittler Carl Sievers, gespielt von Peter Heinrich Brix. Bis 21.45, ZDF

21.10 MAGAZIN

Thema "Immer zu deinen Diensten" – die Psychologie hinter den Chats. / Der umstrittene Unterricht zu Hause. / Maria Santner – vom Tanzprofi zur Jurorin im Ballroom. Bis 22.00, ORF 2

22.25 DOKUMENTATION

Die Wache Dokumentarfilmerin Eva Wolf hat über Monate Beamtinnen und Beamte bei ihrer Arbeit begleitet und Einblicke in Routineabläufe und fordernde Einsätze bekommen. Sie wissen nie, was sie erwartet, wenn sie zum Einsatz fahren. Bis 23.55, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Über die "Ibiza-Affäre" als fiktionale Miniserie im TV – und ein Porträt der simbabwische Schriftstellerin Tsitsi Dangarembga: Sie wird mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Um 23.30 folgt Elfriede Jelinek – Ein Porträt. Bis 23.50, ORF

23.50 75. GEBURTSTAG

Die Kinder der Toten (A 2019, Kelly Copper, Pavol Liska) Elfriede Jelineks Roman Die Kinder der Toten war Vorlage für diese Arbeit an den Schauplätzen rund um ihre Kindheitsorte. Entstanden ist ein Super-8-Ferienfilm aus der Obersteiermark. Dort geistern Untote, ein depressiver Förster und andere schräge Gestalten herum. "Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie etwas so Irres gesehen. Etwas so Narrisches", schrieb Schriftsteller Clemens J. Setz dazu. Bis 1.20, ORF 2