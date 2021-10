Erster Gegentreffer des Titelverteidigers in dieser Saison bzw. erster Liga-Punktverlust seit seit April 2019

Die Siegesserie der schier unschlagbaren St. Pöltnerinnen ist gerissen. Foto: APA/Fohringer

Graz – Das Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga zwischen Sturm Graz und St. Pölten ist Sonntagmittag mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden zu Ende gegangen. Leonarda Balog hatte den Titelverteidiger in der 7. Minute in Front gebracht, Sophie Hillebrand glich in der 32. Minute auf. Nach davor jeweils sechs Siegen liegt St. Pölten damit weiterhin nur aufgrund der klar besseren Tordifferenz vor dem ersten Herausforderer. Neulengbach als drittplatzierte Equipe hat fünf Zähler Rückstand.

Für St. Pölten war es bei einem Torverhältnis von nun 40:1 der erste Gegentreffer bzw. der erste nationale Punktverlust seit fast exakt zweieinhalb Jahren. Am 20. April 2019 hatten die Niederösterreicherinnen beim SKV Altenmarkt ebenfalls 1:1 gespielt. Sturm-Coach Christian Lang zeigte sich zufrieden, auch wenn sogar mehr möglich gewesen wäre. "Wir wollen in jedem Spiel punkten, das haben wir diesmal geschafft." St.-Pölten-Trainerin Brancao Ribeiro: "Das Ergebnis ist für beide Mannschaften verdient. (APA, 17.10.2021)