Seiner Ein-Mann-Initiative "Nein zum Tagebau Zloczew" schlossen sich tausende Menschen an. Nun bleibt die Kohle in der Erde, der staatliche Energieriese gibt auf

Im zerfurchten Gebiet rund um den Tagebau Turów im Dreiländereck Polen/Tschechien/Deutschland hat der Europäische Gerichtshof die Notbremse gezogen. Foto: Reuters / David W. Cerny

33 Dörfer wollten die in Polen regierenden Nationalpopulisten für den neuen Braunkohletagebau bei Lodz, der drittgrößten Stadt Polens, opfern. Das Riesenloch sollte im zentralpolnischen Zloczew (sprich Swotschew) entstehen und ein Vorzeigeprojekt des nationalen Corona-Wiederaufbauprogramms werden. Doch die EinwohnerInnen wehrten sich. Erst war es nur ein einziger Bauer. Verzweifelt gründete er die Ein-.Mann-Initiative "Nein zum Tagebau Zloczew".

Für kein Geld der Welt wollte er seinen Bauernhof und seine Heimat aufgeben. Immer mehr Menschen schlossen sich ihm an, schließlich auch Greenpeace Polska, die die professionelle Öffentlichkeitsarbeit übernahm. Gemeinsam schafften sie, was viele für unmöglich gehalten hatten: den Stopp des geplanten neuen Braunkohletagebaus. Vor wenigen Tagen hob die Generaldirektion der Umweltschutzbehörde in Warschau die vorherige Genehmigung durch die Regionalbehörde in Lodz auf. Nach jahrelangem Kampf können über 3000 Menschen aufatmen. Sie können bleiben. Die Kohle wird in der Erde bleiben..

Aus für Tagebau

Das Aus für den Tagebau in Zloczew hat auch mit Polens Klima- und Energiepolitik zu tun. Denn die Kohle aus Zloczew sollte in Belchatow, Europas größtem Wärmekraftwerk, verfeuert werden. Doch Anfang Juni gab Polens Ministerium für Staatsvermögen bekannt, dass die zwölf Blöcke schrittweise von 2030 bis 2036 stillgelegt werden sollen. Analog dazu will der staatliche Energiekonzern PGE (Polnische Energiegruppe) dann auch den Abbau der Braunkohlevorkommen in diesem Gebiet einstellen. Zu den seit Jahren wild umstrittenen Tagebauen, die Kohle an Belchatow liefern, gehört gehört Turów im Dreiländereck Polen/Tschechien/Deutschland.

Nach jahrelangen ergebnislosen Verhandlungen hatte Tschechien schließlich Polen vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) geklagt und geltend gemacht, dass der bis fast an die Grenze des Nachbarlandes vorangetriebene Kohleabbau eine Absenkung des Grundwasserspiegels auf tschechischer Seite zur Folge habe. Immer mehr Brunnen versiegen, und auch Landwirtschaft ist aufgrund der entwässerten Böden kaum noch möglich. Tschechien erwirkte beim EuGH eine einstweilige Anordnung, derzufolge Polen den Kohleabbau im Turów bis zum endgültigen Urteil einstellen soll.

Strafe statt Kursänderung

Polens Regierung, die seit 2015 von der nationalpopulistischen Recht und Gerechtigkeit (PiS) gestellt wird, weigert sich jedoch, die Anordnung umzusetzen. Auch die Strafzahlungen in Höhe von 500.000 Zloty (ca 100.000 Euro) täglich, die Polen auf Antrag Tschechien nun an die EU-Kasse zahlen muss beziehungsweise von der EU-Zuschüssen einbehalten werden, haben die PiS bislang nicht zum Einlenken gebracht.

Mit Problemen wie in Turów ist auch in Złoczew zu rechnen, wo die Kohleflöze 300 Meter, also tiefer unter der Erde liegen. Sogar ein Fluss müsste umgeleitet werden. All diese Gründe dürften bei der Entscheidung, das Projekt Zloczew aufzugeben, eine Rolle gespielt haben, auch wenn dies weder der Konzern PGE noch die Regierung zugeben.

Wichtiger Schritt

Auch wenn Bełchatów noch 15 Jahre am Netz bleiben und Millionen Tonnen CO2 in die Luft geblasen werden, begrüßen Kritiker der Klima- und Energiepolitik der PiS den Verzicht auf den Tagebau Zloczew als wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Mittel- bis langfristig wird Polen, das noch immer bis zu 70 Prozent seines Stroms aus Kohle gewinnt, den Kohleausstieg schaffen – auch weil die EU ihn mit milliardenschweren Zuschüssen fördert.

Sorgen machen Greenpeace und anderen Umweltschützern aber die aktuellen Energiepläne. Statt verstärkt in erneuerbare Energien zu investieren, will die PiS in die "saubere" Atomenergie einsteigen und neben Mini-Atomkraftwerken auch mehrere große Meiler in Frankreich, Südkorea oder den USA ordern. (Gabriele Lesser aus Warschau, 18.10.2021)