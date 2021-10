Belfast – Eine Attacke von Torhüter Aaron McCarey am eigenen Mitspieler hat den nordirischen Fußball überschattet. Nachdem der FC Glentoran zehn Minuten vor dem Ende des Erstliga-Spiels gegen den FC Coleraine am Samstag das 2:2 kassierte, spurtete der Keeper wutentbrannt auf seinen Teamkollegen Bobby Burns zu, packte ihn am Kragen und stieß ihn zu Boden. Der Defensivspieler hatte zuvor den Ball vertändelt, was zum Ausgleich geführt hatte.

"Ich habe so etwas noch nie gesehen", sagte Club-Legende Paul Leeman. "Es ist ein Moment des Wahnsinns." McCarey sah die Rote Karte und musste zusehen, wie seine Mitspieler das Unentschieden über die Zeit retteten. Glentoran-Trainer Mick McDermott bestätigte nach der Partie, dass es eine Aussprache zwischen den Spielern gegeben habe. "Sie sind beide enttäuscht von dem, was passiert ist", sagte der Coach. "Wir werden uns darum kümmern." Wichtig sei, stellte McDermott klar, dass Burns nicht im Gesicht getroffen wurde. (APA; 17.10.2021)