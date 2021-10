Mit der Veröffentlichung ihrer Single "Easy on Me" hatte die britische Sängerin Adele in den vergangenen Tagen alle Aufmerksamkeit für sich

Die Sängerin Adele war lange weg und ist aktuell überall. Hier ein älteres Bild aus dem Jahr 2016 bei den Brit Awards. Foto: AFP

Als unpünktlich gelten Briten eigentlich nicht. Aber mit guten Manieren allein können auch sie nichts gegen eine globale Pandemie ausrichten. So verzögerte Corona die Rückkehr eines britischen Superstars: James Bond. Scherz, heute geht es um Adele, die mit 120 Millionen verkauften Alben als eine der größten Popmusikerinnen der Insel gilt.

Die Bond-Assoziation ist aber nicht ganz falsch, sang Adele Laurie Blue Adkins 2012 doch die Titelmelodie zum Film Skyfall, was ihr einen Oscar, einen Golden Globe und einen Grammy einbrachte. Einen von 15 Grammys, mit denen die heute 33-jährige Balladenspezialistin bisher ausgezeichnet wurde.

Im Gegensatz zu 007 musste sie zwar nie die Welt retten, auch pikante Frauengeschichten kennen wir von Adele nicht, mit dem Agenten teilt sie aber die Leidenschaft für alkoholische Getränke, Autos, guten Schmäh und neuerdings auch Stunts. Denn ein (Marketing-)Stunt ist Adele mit ihrem Comeback nach sechs Jahren allemal gelungen.

So wurde die Zahl 30 kürzlich auf Sehenswürdigkeiten wie Louvre und Empire State Building projiziert. Da Adeles Alben immer das Alter der Sängerin, in dem sie an ihnen zu arbeiten angefangen hat, tragen (19, 21 und 25), war Fans sofort klar, dass eine Neuerscheinung ansteht.

Album kommt im November

Das Album 30 wurde offiziell für November angekündigt, die Vorabsingle Easy On Me inklusive Video letzten Freitag veröffentlicht. Darin sitzt Adele unter anderem in einem Auto, außerdem wurde es im selben Haus wie das Video zu ihrer Erfolgssingle Hello gedreht.

Ganz nahtlos schließt Adele aber nicht dort an, wo sie aufgehört hat. 2019 ließ sich die Sängerin von ihrem Mann Simon Konecki scheiden, mit dem sie einen neunjährigen Sohn, Angelo, hat. Danach begann sie zu trainieren, um für ihre künftigen Shows fitter zu werden, und nahm 45 Kilo ab. Da Adele wenig auf sozialen Medien teilte, sorgte sie, als sie 2020 zum ersten Mal nach einigen Jahren wieder öffentlich auftrat, mit ihrem neuen Look für eine Überraschung. Aktuell ziert sie das Cover der British Vogue.

Ihr neues Album, das bereits 2020 hätte erscheinen sollen und eben Corona-bedingt noch einmal verschoben wurde, verhandelt die turbulenteste Zeit ihres Lebens, wie Adele sagt.

AdeleVEVO

Wie bereits die 60 Millionen Views, die das Easy on Me-Video auf Youtube innerhalb von zwei Tagen angesammelt hat, zeigen, kommt Adele zwar unpünktlich zurück, aber wohl genau zum richtigen Zeitpunkt. (Amira Ben Saoud, 18.10.2021)