Der Name Nowaks fällt in den Chat-Protokollen mehrfach. Foto: APA / Herbert Neubauer

Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Nowak, Schmid und die "Presse": Chats mit verhängnisvoller Nähe – Auch "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak kommt in den Chat-Protokollen in der ÖVP-Affäre vor. Die Redaktion hat diese nun untersucht, Nowak sich entschuldigt. Was die Chats über den österreichischen Journalismus sagen

Das Regierungsinserat – Futter für den Boulevard – 47 Millionen Euro verfütterte die Regierung allein 2020 an dieses nimmersatte Wesen und zog damit ein in modernen Demokratien einzigartiges Ungetüm groß

"Tatort" aus Dresden: Der Tod ist unsichtbar – Top oder Flop? – Karin Hanczewski und Cornelia Gröschel ermitteln im Dresdner Krimi "Unsichtbar"

Ex-Gesundheitsminister Anschober ist jetzt "Krone"-Kolumnist – Ab nächster Woche wird er sich jeden Sonntag unter dem Titel "Wendepunkte" äußern

Andreas Khol in der "ZiB 2": Frei nach Schiller – Alt-ÖVPler Andreas Khol attestiert Ex-Kanzler Sebastian Kurz einen Reifungsprozess, sieht eine "Hexenjagd" und wettert gegen "Heuchler"

Ethik erfordert Propheten und Jeannée leidet – Matthias Strolz hat alles schon im Jahr 2017 gewusst, und es dabei belassen, sein Wissen der Intimität seines Blogs anzuvertrauen

Ungarn: Chefin der Medienaufsichtsbehörde tritt zurück – Machtpoker des rechtsnationalen Premier Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei vor den Parlamentswahlen 2022

ORF-"Dancing Stars": Im Schnitt 579.000 Seher bei Otto Konrads Abschiedstanz – Ex-Fußballtorwart erhielt in der vierten Show die wenigsten Stimmen – 516.000 Zuschauer bei der Entscheidung dabei

Gemini Man, Der seidene Faden, Im Zentrum: TV-Tipps für Sonntag – Kunst und Kalkül – Der ganze Nolde, Jacques Brel à Knokke-Le-Zoute 1963

Wir wünschen noch einen schönen Sonntag!