Im Zusammenhang mit Julian Reichelt sollen noch weitere Informationen zu Machtmissbrauch bei "Bild" recherchiert worden sein. Foto: imago/ecomedia/robert fishman

Es soll eine Mischung aus "Sex, Journalismus und Firmengeld" sein, die in der "Bild"-Redaktion herrscht. Das schreibt der Medienkolumnist der "New York Times", Ben Smith, in einem Porträt über das deutsche Blatt, das auch den US-Markt erobern will. In den vergangenen Wochen hatte Smith offenbar Zugang zu Unterlagen einer Anwaltskanzlei, die im Namen vom "Bild"-Verlag Axel Springer Untersuchungen anstellte. Der Grund: Vorwürfe gegen Chefredakteur Julian Reichelt, der junge Mitarbeiterinnen zu Sex genötigt, ihnen dann Spitzenjobs bei der Zeitung verschafft und sie schlussendlich abgesägt haben soll.

"So läuft es immer bei der Bild", wird eine Frau zitiert, die anonym ausgesagt hat: "Wer mit dem Chef schläft, bekommt einen besseren Job." Viele Frauen wollten aus Angst vor Racheaktionen Reichelts nicht ihre Identität für die Untersuchung im März preisgeben. Die Konsequenz für den Chefredakteur: Seinen Job durfte er behalten. Nach einer kurzen Zwangspause wurde er wieder eingesetzt. Rückendeckung hat Reichelt vor allem auch durch den Vorstandsvorsitzenden von Axel Springer, Mathias Döpfner, erhalten.

Und Döpfner ist nicht der einzige mächtige Verleger, der sich auf Reichelts Seite stellt: Offenbar hat Dirk Ippen, Chef der gleichnamigen Verlagsgruppe, eine Investigativrecherche in seinem Haus zu dem "System Reichelt" gestoppt.

Offener Brief

Am vergangenen Sonntag hätte das Ergebnis der monatelangen Hintergrundrecherche in den Ippen-Medien erscheinen sollen – unter anderem als Doppelseite in der "Frankfurter Rundschau". Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Investigativteams wandten sich in einem Brief an Ippen und die Geschäftsführung, der auf dem Portal "Übermedien" veröffentlicht und auch von Jan Böhmermann auf Twitter geteilt wurde. Darin zeigen sie sich "schockiert von dieser Entscheidung", denn die Recherche sei "redaktionell und juristisch über Monate abgestimmt" gewesen.

Besonders irritiert sei man, weil für den Stopp der Veröffentlichung "keine juristischen oder redaktionellen Gründe angeführt werden (...), sondern persönliche Geschmacksfragen". Der Bericht sei aber von großer Bedeutung, denn die Ergebnisse "deuten auf Missstände und Machtmissbrauch im Hause Axel Springer und durch den mächtigsten Chefredakteur Deutschlands hin".

In einer Stellungnahme gegenüber der "New York Times" heißt es von einem Ippen-Sprecher, dass man die Story deshalb nicht gebracht habe, weil man nicht den Anschein erwecken wollte, einem Konkurrenten gezielt schaden zu wollen. (red, 18.10.2021)