In den vergangenen Tagen mehrten sich die Meldungen, Ex-US-Präsident Donald Trump arbeite an seinem politischen Comeback. Doch hätte er überhaupt Chancen? Stimmen Sie ab!

Vor gut einem Jahr liefen die letzten Vorbereitungen für die Präsidentschaftswahl in den USA, bevor Anfang November schließlich gewählt wurde. Es war ein Wahlkampf, der geprägt war von großen Themen wie der Corona-Pandemie und den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Seitens der Demokraten unter Joe Biden und Kamala Harris stand außerdem die stetige Kritik an Donald Trump und dessen Politik im Zentrum. Mit Erfolg. Donald Trump verlor die Wahl und musste sich aus dem Weißen Haus verabschieden.

Realistische Rückkehr?

Ein Jahr später zeichnen sich nun für Wahlsieger und US-Präsident Joe Biden weniger rosige Umfragewerte ab. Währenddessen arbeitet Trump im Hintergrund bereits an seinem Comeback. Seit Monaten rekrutiert er sein Netzwerk aus loyalen Gefolgsleuten. Und er hat viel Rückhalt aus der Bevölkerung sowie der eigenen Partei. "Trump ist in der Partei heute mächtiger als damals, als er noch Präsident war", glaubt auch Watergate-Reporter Bob Woodward. Was meinen Sie?

Welche Chancen räumen Sie Trump ein, sollte er sich der Wahl stellen?

Wie blicken Sie auf die aktuelle US-Regierung? Was läuft gut, was eher weniger? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 18.10.2021)