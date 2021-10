Musk will die Internetverbindung bei Flügen verbessern und dazu sein Satelliteninternet anbieten. Foto: HANNIBAL HANSCHKE

Man weiß, dass Tweets von Elon Musk Nachwirkungen haben können. Seine Antwort auf die Frage, ob der Satellitendienst Starlink bald in Flugzeugen verfügbar sein wird, lautet nun: "Ja, wir sprechen bereits mit einigen Fluglinien."

Besseres Internet

Ziel von Musk sei es, das Wifi in Flugzeugen durch den Starlink-Service zu verbessern. Interessierte Parteien könnten sich direkt bei ihm melden, so Musk. Mit welchen Fluglinien offenbar schon gesprochen wird, wollte der Unternehmer nicht verraten. In jedem Fall könne er eine "niedrige Latenz" und eine Geschwindigkeit von einem "halben Gigabit in der Luft" versprechen.

Über einen möglichen Preis spricht er in dem Tweet natürlich nicht. Bisher muss man in Flugzeugen für eine Wifi-Verbindung zahlen. Die Verbindungsgeschwindigkeit ist meist noch ausbaufähig.

Überall Musk-Internet

Bereits seit Mai lässt sich Starlink auch in Österreich vorbestellen. Musk verspricht mit dem Service gutes Internet auch in den entlegensten Ecken der Welt. Das Starterpaket ist mit 500 Euro nicht gerade günstig, im Monat muss man rund 100 Euro zusätzlich bezahlen. Ende Oktober soll der Service, der aktuell noch in der Beta ist, zumindest in den USA flächendeckend erhältlich sein. Grenzen soll es keine geben. Neben Flugzeugen und Privathaushalten sieht Musk Starlink künftig auch auf Booten und Trucks verfügbar.

Noch bevor der offizielle Startschuss von Starlink abgegeben wurde, formiert sich schon der Mitbewerb. Im Oktober ging der französische Anbieter Eutelsat Konnect mit seinem Satelliteninternet an die Öffentlichkeit. Der europäische Service will vor allem in Sachen Preis die Konkurrenz aus den USA unterbieten. (red, 18.10.2021)