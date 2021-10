Vor allem zu Beginn der grauen Jahreszeit spielen einige Menschen gern mit dem Gedanken, auszuwandern. Denn was sind schon ein paar schöne Herbst- und Wintertage verglichen mit der Möglichkeit auf weitere Monate in der Sonne? Und wie wäre es wohl, das Meer vor der Haustür zu haben und Einblick in eine völlig neue Kultur zu bekommen? Solche oder ähnliche Gedanken bleiben für die meisten ferne Träume. Zu sehr ist man im Arbeitsleben verankert und auch privat an den Heimatort gebunden.

Sonne, Strand und Ruhestand? Foto: AleksandarNakic Getty Images / iStockphoto

Für angehende Pensionistinnen und Pensionisten oder für jene, die bereits im Ruhestand sind, sind solche Überlegungen jedoch durchaus realistisch. Vorausgesetzt, man ist bereit, sein altes Leben hinter sich zu lassen, und findet eine Destination, in der man sich vorstellen kann, ein neues Leben aufzubauen. Dabei spielt nicht nur das Klima eine Rolle, sondern auch Faktoren wie Lebenserhaltungskosten oder das Gesundheitssystem. Erst kürzlich ist dazu die jährlich vom US-Magazin "International Living" zusammengestellte Liste an Ländern erschienen, die für Rentnerinnen und Rentner attraktiv sein könnten – darunter Costa Rica, Vietnam oder Portugal. Für "Herr Flow" ist diese Liste allerdings kritisch zu betrachten:

