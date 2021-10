RIP "Hamburghini" (2021–2021). Foto: Youtube/Electo

Die Kreativität mancher Bastler vermag immer wieder zu erstaunen. Das gilt auch für den US-amerikanischen Youtuber Electo. Er hat sich eine etwas unkonventionelle Alternative zu einem E-Scooter gebaut. Nämlich ein fahrbares Minecraft-Schwein.

Inspiriert zu dem Bauprojekt wurde der 20-jährige Student nach eigenen Angaben dadurch, dass ihm in dem Open World-Spiel noch die Errungenschaft "When Pigs Fly" fehlt. Diese erhält man, wenn man auf einem Schwein reitet und dabei eine Distanz von mehr als fünf Blöcken herabstürzt.

Bohrmaschinenteile und Arduino

Statt aus Pixeln besteht die "Hamburghini" getaufte Realumsetzung aus einem hölzernen Gehäuse, einem Elektromotor, verschiedenen 3D-gedruckten Teilen, Komponenten eines elektrischen Schraubenziehers, einer Kamera sowie einem Arduino-Minicomputer und verschiedenen Elektronikbestandteilen. Nach der Überwindung verschiedener technischer Herausforderungen erreichte das tierische Fahrgerät in einem Testlauf eine maximale Geschwindigkeit von 20 Meilen pro Stunde oder circa 32 km/h.



Electo

Bei der Steuerung hat sich Electo auch ein Vorbild an Minecraft genommen. Das Schwein verfügt nicht über ein Lenkrad, sondern erkennt über seine Kamera, wenn ihm eine Karotte ins Sichtfeld gehalten wird, und folgt dann ihrer Richtung. Ein Ausflug zur Drive-in-Kasse einer Fastfoodkette verlief aber insofern erfolglos, als dass man sich laut Schilderung des Bastlers dort weigerte, ihn in Ermangelung eines Autos zu bedienen.

Kurzes Leben

Die kreative Lenkung dürfte gleichzeitig auch die Achillesferse des Konzepts sein. Denn der "Hamburghini" erlitt schweren Schaden durch die Kollision mit einer hohen Gehsteigkante, nachdem er ohne fremdem Zutun von selbst losgefahren war. Es lässt sich vermuten, dass der Erkennungsalgorithmus ein anderes Objekt mit der Steuerkarotte verwechselt haben dürfte.

Electo

Wenngleich erfolgreich umgesetzt, hatte das rasende Minecraft-Schwein damit nur ein recht kurzes Leben. Denn sein Erfinder hat nicht vor, es wieder instand zu setzen. Es war nicht sein erstes durch ein Videospiel inspiriertes Projekt. In der Vergangenheit hat er auch schon einen Creeper aus Minecraft und einen Imposter aus Among Us gebaut. (red, 18.10.2021)