Es ist ein Thema, das viele werdende Eltern beschäftigt: die Corona-Impfung. Mittlerweile haben schwangere Frauen schon seit einigen Monaten die Möglichkeit, diese in Anspruch zu nehmen – von vielen Ärztinnen und Ärzten wird sie auch empfohlen. Denn Frauen, die in der Schwangerschaft an Covid erkranken, haben ein dreifach erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf. Und es kann sich auch auf die Gesundheit des Babys auswirken. Dennoch löst die Frage bei manchen Bedenken aus: Die Impfung für werdende Mütter ist nach wie vor ein Off-Label-Use, das heißt, sie ist für die Anwendung in der Schwangerschaft nicht offiziell zugelassen. Doch mittlerweile belegen zahlreiche Studien die Sicherheit der Impfung für Schwangere.

Aus welchen Gründen haben Sie sich für, aus welchen gegen diesen Schritt entschieden?

Haben Sie sich durch Ihre Ärztin, Ihren Arzt ausreichend informiert gefühlt? Wie stehen Sie als Partner oder Partnerin zu diesem Thema? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 19.10.2021)