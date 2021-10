Italien Polizei löst Protestblockade in Triester Hafen mit Wasserwerfern auf

Video

Vedran Pilipović



In mehreren Hafenstädten Italiens protestierten in den vergangenen Tagen Tausende gegen die neuen Corona-Maßnahmen, allen voran gegen die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Wer sich nicht daran hält, muss mit Gehaltseinbußen rechnen