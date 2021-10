Auch in diesem Jahr spielt Batman eine wichtige Rolle für DC. In "The Flash" wird Michael Keaton nach 30 Jahren wieder das Fledermauskostüm überstreifen, im Bild zu sehen ist Robert Pattinson, der in "The Batman" seinen ersten Auftritt haben wird. Foto: DC

Am vergangenen Wochenende ließ DC Comics ihre Muskeln auf dem jährlichen Online-Event DC Fandome spielen. Auch wenn man am großen DC-Film-Universum gescheitert ist und dahingehend verschämt zu Marvel blicken muss, wurden unbeirrt unzählige Film- und Game-Trailer veröffentlicht. Allein 2022 soll neben "The Batman" auch "The Flash", "Black Adam" und "Aquaman 2" im Kino erscheinen. Abseits von zusätzlichen TV-Serien will man auch zwei Spiele für Konsolen und PC veröffentlichen.

Aus den unzähligen Ankündigungen, darunter etwa eine HBO-Serie zum Suicide-Squad-Helden Peacemaker oder auch Fortsetzungen zu den Erfolgsserien "Titans" und "Doom Patrol", folgend eine Liste der Highlights der Veranstaltung ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

"The Batman" (Film)

Am 4. März 2022 wird "The Batman" in die Kinos kommen. Der neue Trailer zeigt Robert Pattinson als jungen Bruce Wayne, der sich gleich einer ganzen Gefolgschaft an Antagonisten gegenübersieht. Sowohl der Riddler (Paul Dano), als auch der Pinguin (Colin Farrell) und Catwoman (Zoe Kravitz) werden in dem Film eine Rolle spielen und finden auch ausreichend Raum im Trailer.

Regisseur und Hauptdarsteller betonten auf dem DC-Event, wie spannend diese ersten Gehversuche von Batman zu inszenieren waren – das berühmte erste Jahr, das auch in Comics beleuchtet wurde. "Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht definiert, wer Batman eigentlich ist." Man darf gespannt sein, wie sich der lange Zeit in der Kritik stehende Pattinson als dunkler Ritter machen wird.

"The Flash" (Film)

Während Marvel bereits dieses Jahr ihr Multiversum mit "Loki" gestartet und mit "Spider-Man: No Way Home" weiterführen wird, müssen DC-Fans noch bis nächstes Jahr warten, bis der Rote Blitz auf andere Versionen seiner selbst trifft. In der Titelrolle findet sie wie schon in "Justice League" Ezra Miller, der im Teaser-Trailer einen alten Bekannten als Batman begrüßen darf – Michael Keaton, der das letzte Mal vor 30 Jahren das Fledermauskostüm überstreifen durfte. Basierend auf dem Comic "Flashpoint", wird die Story Comic-Fans nicht überraschen, eine Verfilmung hat sich der Stoff aber schon lange verdient.

Ein abschließender Schriftzug "In Production", ohne die Nennung eines Release-Datums, lässt Fans die Freude im Hals stecken bleiben, aber vielleicht weiß DC auch einmal positiv zu überraschen und verschiebt den Film nicht um ein weiteres Jahr.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" (Spiel)

Normalerweise identifiziert man sich mit Superman beziehungsweise Batman – oder übernimmt ihre Rollen in Videospielen. In "Suicide Squad" der Rocksteady Studios ("Batman Arkham"-Reihe, "Hitman: Absolution") muss man die bekannten Helden allerdings zur Strecke bringen. Der neue Trailer zeigt gut die Stimmung des Spiels und stellt die einzelnen Charaktere der weniger bekannten Suicide Squad vor. Bis zu vier Spieler dürfen sich voraussichtlich in die Rollen von Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark werfen.

Laut Trailer soll das Spiel nächstes Jahr für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Da man bisher aber noch immer keine Szenen aus dem Spiel gesehen hat, muss man sich wohl noch etliche Monate gedulden. Aufgrund der Historie des Entwicklerstudios darf man aber optimistisch in die Zukunft blicken – das Warten sollte sich lohnen.

"Gotham Knights" (Spiel)

Ein Spiel in Gotham ohne Batman? Interessiert das jemanden? Zumindest die Story des kommenden Videospiels "Gotham Knights" klingt interessant. Bruce Wayne und der Polizeichef Gordon leben nicht mehr. Ihren Tod zu rächen und für Ordnung in Gotham zu sorgen liegt deshalb jetzt auf anderen Schultern. In der Rolle von Robin, Red Hood, Nightwing und Batgirl dürfen Spieler die offene Welt der Stadt durchstreifen, dabei bekannte Fahrzeuge nutzen und ihre Fähigkeiten laufend verbessern.

Spannend ist die Implementierung der Geheimorganisation Court of Owls, die in diversen Batman-Comics schon eine wichtige Rolle spielen durfte. Andere bekannte Bösewichte, etwa Mr. Freeze, werden sich ebenfalls zeigen. Das beste Verkaufsargument für den Action-Titel wird wohl die Tatsache, dass man gemeinsam mit einem Freund auf Verbrecherjagd gehen kann. Hinter dem Spiel steht Warner Brothers Games Montreal, die mit "Batman: Arkham Origins" schon Erfahrung im Universum und im Genre sammeln durften. Das geplante Release-Datum ist leider noch sehr vage von DC formuliert – 2021.

"Black Adam" (Film)

Richtig bekannt ist die Comic-Figur Black Adam nicht. Mit Dwayne Johnson hat man sich allerdings eines der stärksten Blockbuster-Schauspieler der Gegenwart gesichert, um rechtzeitig Werbung für den kommenden Superhelden-Film zu machen. "The Rock" stellte auf dem Event selbst einen neuen Teaser zum Film vor der zeigt, wie stark und böse der Anti-Held im Film sein wird. Ebenfalls zu Wort kam der Ex-James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan, der als Doctor Gate die Helden anführen wird, die gegen Black Adam antreten werden. Sowohl Brosnan als auch Johnson betonen mehrfach, dass das Level der Produktion einen Umfang hat, den sie noch nie erlebt haben.

Im Juli soll der Film in die Kinos kommen. Ob es irgendwann auch einen Nachfolger geben wird, bei dem Black Adam auf seinen wichtigsten Gegner treffen wird – Shazam –, bleibt nur zu hoffen und wird wohl vom Erfolg des Films abhängen. Die Umsetzung scheint in jedem Fall nicht unrealistisch, bekommt der erfolgreiche Shazam-Film von 2019 übernächstes Jahr doch eine Fortsetzung mit dem Namen "Fury of the Gods". Zu diesem Film gab es auf dem Fandome ebenfalls neue Infos. So wird die Besetzung des Originals größtenteils beibehalten und neue Schauspielerinnen, etwa Helen Mirren und Lucy Liu, zusätzlich begrüßen. (aam, 18.10.2021)

