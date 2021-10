Der ehemalige Außenminister der USA ist an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Das Foto wurde 2015 im Rahmen des Washington Ideas Forum aufgenommen.

Foto: Reuters/Jonathan Ernst

Obwohl Colin Powell laut Angaben seiner Familie den doppelten Impfschutz hatte, ist der ehemalige US-General und Außenminister am Montag an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung im Alter von 84 Jahren verstorben. "Er war vollständig geimpft. Wir möchten dem medizinischen Personal am Walter Reed National Medical Center für ihre fürsorgliche Behandlung danken", teilte Powells Familie in einem Post auf dessen Facebook-Seite mit. "Wir haben einen bemerkenswerten und liebevollen Ehemann, Vater, Großvater und einen großen Amerikaner verloren."

Powell war von 2001 bis 2004 der erste afroamerikanische Außenminister in der US-Geschichte und galt in der Regierung des republikanischen US-Präsidenten George W. Bush Junior als vergleichsweise moderate Kraft. Seine Nachfolge im State Department übernahm im Jänner 2005 Bushs Beraterin für nationale Sicherheit, Condoleezza Rice.

Weltweite Bekanntheit erlangte Vietnam-Veteran Powell als Vier-Sterne-General der US-Armee, vor allem während der Amtszeit von US-Präsident George H. W. Bush Senior während des Golfkriegs 1991, in dem eine US-geführte Allianz die irakischen Truppen von Saddam Hussein aus dem von ihm im Sommer 1990 besetzten Kuwait vertrieben.

Bush Senior war nicht der erste US-Präsident, dem Powell diente:_Zuvor war er von 1987 bis 1989 Nationaler Sicherheitsberater unter Ronald Reagan gewesen.

"Schandfleck"

Ein – negativer – Höhepunkt seiner Karriere war seine Rede als Außenminister unter Bush Junior im Uno-Sicherheitsrat im Februar 2003, in der er den Angriff der USA auf den Irak mit falschen Beweisen für angebliche Labors zur Herstellung von Bio-Waffen vorbereitete. Tatsächlich zogen die USA im März 2003 gegen Saddam Hussein in den Krieg und stürzten ihn. Die von den USA als Kriegsgrund angegebenen Massenvernichtungswaffen gab es nicht, die Rechtfertigung für den Krieg beruhte auf falschen Geheimdienstanalysen.

Powell bedauerte im Jahr 2005 – da war er bereits nicht mehr Außenminister – in einem Fernsehinterview diese Rede: Er habe damals nicht Tatsachen, sondern Behauptungen ausgesprochen, um die Welt von der Notwendigkeit des Irakkriegs zu überzeugen.

Der Ex-Außenminister selbst bezeichnete diesen Auftritt als "Schandfleck" in seiner Karriere, der ihn für immer begleiten werde.

Nach seiner militärischen und politischen Laufbahn stieg Powell 2005 bei der Beteiligungsgesellschaft Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) ein. Dieses kalifornische Unternehmen war schon zuvor finanziell am Aufstieg von späteren Internet-Riesen wie Google und Amazon beteiligt gewesen.

Zwar blieb Powell auch in der Polit-Pension Mitglied der Republikaner, unterstützte aber mehr als nur einmal öffentlich Positionen bzw. Personen aus dem Lager der Demokraten – so etwa im Wahlkampf 2008 Barack Obama und nicht seinen Parteifreund John McCain. Diese Unterstützung für Obama erneuerte er auch 2012, während er die Republikaner dafür kritisierte, allzu weit nach rechts abgedriftet zu sein.

Innerhalb der Republikanischen Partei gehörte der hoch dekorierte Ex-Militär und Ex-Außenminister stets zu jenen, die die Ambitionen und dann auch die Politik von Donald Trump kritisierten.

Später Parteiaustritt

Zuletzt sorgte Powell für Schlagzeilen, als er nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington am 6. Jänner 2021 aus der Republikanischen Partei austrat, deren Mitglied er seit 1995 gewesen war. (Reuters, gian 18.10.2021)