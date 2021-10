Der ehemalige Außenminister der USA ist an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Das Foto wurde 2015 im Rahmen des Washington Ideas Forum aufgenommen.

Foto: Reuters/Jonathan Ernst

Obwohl Colin Powell laut Angaben seiner Familie "vollständig geimpft" war, ist der ehemalige US-General und US-Außenminister am Montag infolge von Komplikationen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung im Alter von 84 Jahren verstorben. "Er war vollständig geimpft. Wir möchten dem medizinischen Personal am Walter Reed National Medical Center für ihre fürsorgliche Behandlung danken", teilte Powells Famile in einem Facebook-Post. "Wir haben einen bemerkenswerten und liebevollen Ehemann, Vater, Großvater und einen großen Amerikaner verloren", so Powells Familie in einem Post auf dessen Facebook-Seite.

Powell war von 2001 bis Ende 2004 der erste schwarze Außenminister in der Geschichte der USA und galt in der Regierung des republikanischen US-Präsidenten George W. Bush als vergleichsweise moderate Kraft. Seine Nachfolge im State Department übernahm nach einer mehrwöchigen Vakanz im Jänner 2005 Bushs Beraterin für nationale Sicherheit, Condoleezza Rice.

Weltweite Bekanntheit erlangte Powell als Vier-Sterne-General der US-Armee. So war er Stabschef unter George H.W. Bush (senior) während des Golfkriegs 1991, in dem die US-geführten Streitkräfte die irakischen Truppen von Saddam Hussein aus dem von ihm im Sommer 1990 besetzten Kuwait vertrieben.

Einen dramatischen – wenngleich negativen – Höhepunkt stellte in Powells Karriere seine Rede vor der Uno dar, in der er im Februar 2003 einen militärischen Angriff der USA auf den Irak mit der Behauptung verteidigte, Saddam strebe nach Massenvernichtungswaffen – bzw. verfüge er bereits über solche.

Parteiaustritt nach Sturm auf Kapitol

Zuletzt sorgte Powell für Schlagzeilen, als er nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington am 6. Jänner 2021 aus der Republikanischen Partei austrat, deren Mitglied er seit 1995 gewesen war. (Reuters, gian, 18.10.2021)