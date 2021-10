Von 12. bis 15. November soll in Österreich ein neuer Binge-Watching-Weltrekord aufgestellt werden. Foto: A1Now

Wien – Der Streaming-Dienst A1 Now stellt ein Team zusammen, das den Weltrekord im Binge-Watching nach Österreich zurückholen soll. Der Weltrekordversuch findet in Wien von 12. bis 15. November statt. Das Binge-Watching-Spektakel startet im "Plain Art" in der Burggasse 47 und ist samt Rahmenprogramm mit Influencern und Moderation durch Ana Ryue im Live-Stream zu sehen. Interessierte können sich bis 24. Oktober bewerben.

Im März 2016 wurde der erste Weltrekord im durchgehenden Fernsehen von vier Österreicherinnen und Österreichern aufgestellt. Sie schafften es, 92 Stunden durchgehend zu streamen. Ein Monat später stellte ein New Yorker mit 94 Stunden den Rekord ein.

Den Bewerberinnen und Bewerbern, die den Binge-Watching-Rekord nach Österreich zurückholen wollen, wird einiges abverlangt: Laut Reglement dürfen pro Stunde nur fünf Minuten für Toilettengang oder Nickerchen genutzt werden. Wer mitmachen will, kann sich bei dauerschauer@a1now.tv bewerben. (red, 18.10.2021)