Klassiker in Unterhosen: Die Demos von Primal Screams "Screamadelica" wurden jetzt als "Demodelica" veröffentlicht.

APRIL MAGAZINE – IF THE CEILING WERE A KITE VOL.I

Die aus San Francisco kommende Band April Magazine nennt sich hippiemäßig ein Kollektiv und legt mit If The Ceiling Were A Kite Vol. I eine verstrahlte Sammlung von Aufnahmen aus drei Jahren vor. Fetischisten des reinen Tons und der studierten Virtuosität wenden sich angewidert ab. Schließlich spielt die Band eine im Home Recording aufgenommene Musik, die mit bescheidenen Mitteln Anleihen bei The Velvet Underground und dem Paisley Underground der 1980er nimmt. Das entlädt sich in charmanten, oft windschiefen Kleinodien.

KAHLENBERG – WIENER ZUCKER

Die Wiener Combo Kahlenberg setzt ihre Mission mit Wiener Zucker eisern fort, mit Schnöselthemen und angekränkeltem Döblinger Idiom von den Schmerzen und Zerstreuungen höherer Töchter und Söhne zu berichten. Bereits die Songtitel sprechen in feines Leder gebunden Bände: Bösendorfer, Chanel oder Hahnenkamm. Musikalisch ist die Band meist am 1990er-Jahre Britpop orientiert. Das besitzt zwar in Kombination Charme, stellenweise driftet es jedoch ein wenig zu sehr ins Kabarettistische ab: Etwas Contenance, meine Herren.

PRIMAL SCREMA – DEMODELICA

Das epochale Album "Screamadelica" von Primal Scream ist 1991 am selben Tag erschienen wie Nirvanas "Nevermind". Zum 30er des Rock und Dancefloor verehelichenden Meisterwerks hat der bleiche Bobbie Gillespie die Demos ausgegraben. Selbst ohne finale Produktion sind auf "Demodelica" prächtige Songs zu hören, die in der abgespeckten Form noch Episches vermitteln. Titel wie" Come Together" oder "I’m Coming Down" hört man quasi in der nüchternen Version der weltbekannten Veröffentlichungen – ein Traum für Raver im Ruhestand. (Karl Fluch, 19.10.2021)