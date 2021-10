Der türkise Finanzminister sagt vollkommen kontrafaktisch, die Pandemie sei vorbei. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein verschickt jetzt einen Brief an alle Menschen mit einer Sozialversicherungsnummer im Lande, sie möchten sich doch impfen lassen. "Nur eine hohe Rate an zweifach Geimpften und die Bereitschaft zu einer weiteren dritten Impfdosis helfen, die Pandemie wirksam einzudämmen."

Pandemie? Welche Pandemie? Pandemie gibt’s keine, zumindest wenn es nach Finanzminister Gernot Blümel geht. In der ZiB 2 vom 13. 10. sagte er auf die Frage der Moderatorin, warum die Gelder für Schülerinnen und Schüler nicht weiter erhöht würden: "Weil die Pandemie vorbei ist."

Nun konnte man in den letzten Wochen schon das Gefühl haben, dass zumindest für die türkise Truppe die Pandemie vorbei ist, da es zum Beispiel keine nennenswerten Bemühungen mehr gab, die eher schwache Impfrate von rund 62 Prozent zu erhöhen. Das ist ab jetzt Privatangelegenheit, hatte (Ex-)Kanzler Kurz ja schon zu Sommerbeginn verkündet. Nun verkündet es Blümel mit eiserner Stirn.

Selbstverständlich ist die Pandemie nicht vorbei, die Ansteckungsraten sind unverändert hoch. Aber sämtliche Corona-Schwurbler von Herbert Kickl abwärts verlangen sofort mit Berufung auf Blümel das Ende der Sicherheitsmaßnahmen. Der grüne Gesundheitsminister fordert zum Impfen auf, und der türkise Finanzminister sagt vollkommen kontrafaktisch: Pandemie vorbei. Das Beste aus beiden Welten. (Hans Rauscher, 19.10.2021)