Fast ein Jahr nach dem Anschlag

Kurz vor dem Jahrestag des Anschlags am 2. November wird immer noch gegen 30 Personen als Verdächtige ermittelt. Darunter ist auch eine Person, die noch nicht ausgeforscht wurde. Von diesen 30 Verdächtigen sitzen sieben Personen in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen verschiedener Terrordelikte ermittelt, gegen einzelne auch wegen des versuchten Mordes als Beitragstäter. Dass die Personen beschuldigt werden, heißt allerdings nicht, dass sie alle unmittelbar mit dem Anschlag in Verbindung stehen. Am Freitag wird der Fall eines Mannes verhandelt, der dem späteren Attentäter gefälschte Dokumente habe besorgen wollen. Die Staatsanwaltschaft Wien kündigte eine Pressekonferenz für Mittwoch an, bei der sie über den aktuellen Ermittlungsstand berichten will. Die Stadt Wien kündigte außerdem eine Gedenkfeier für den 2. November 2021 an. (red)





