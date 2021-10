Pro

von Michael Hausenblas

Ich habe den neuen Bond noch nicht gesehen. Wahrscheinlich zündet 007 wieder keine Duftkerze an. Duftkerzen gelten als tantenhaft. Eine Kartenlegerin in Venice Beach meinte, ich würde auch die weibliche Seite in mir zulassen. Soll mir recht sein. Meine Kerzenhändlerin sagt, 85 Prozent der Kundschaft seien weiblich.

Kommen noch ein paar Typen dazu, die Tomatenblatt- und Tuberose-Kerzen mit gerümpfter Nase zu besorgen haben. Die Tuberose gehört übrigens zu den Spargelgewächsen. Einmal loderte bei mir eine Kerze, die nach einem alten, rostigen Ölfass roch. Vor meinen Augen tauchte übles Gesocks in der Bronx auf, das seine Pfoten über dem Feuer wärmte. Die Jungs hörten Public Enemy.

Ich betrachte Duftkerzen als Reiseveranstalter für die Nase, als olfaktorische Kaleidoskope. Ich hätte die kleinen Wunderlampen gern in den Noten Bodensee, Laugenweckerl, Katzenbauchfell und feuchter Spinnaker. Angeblich kann die Nase über eine Billion Gerüche unterscheiden. Her damit!